Blinder Ben Neumann: Surfen in kompletter Dunkelheit

Ohne Surf-Erfahrung: Vater und Sohn holen EM-Bronze

Sein Vater ist dabei sein größter Fan und treuer Begleiter. "Letztendlich ergibt die unglückliche Situation mit seiner Erblindung für mich sogar den positiven Nebenaspekt, dass ich mit meinem inzwischen 18-jährigen Sohn immer noch viel Zeit verbringe", freut sich Peter Neumann. Dass er selber kompletter Surf-Laie ist, spielt keine Rolle: "Die Kontrahenten, gegen die wir antreten, haben normalerweise Vollprofis im Wasser. Insofern sind wir da noch am Kämpfen, schlagen uns aber ganz okay für Leute, die aus den Bergen kommen."

Bei der Parasurf-EM 2023 in Valdoviño surfte Ben tatsächlich zu Bronze. Dennoch wissen Vater und Sohn: Wenn Ben so richtig durchstarten möchte, braucht er einen neuen Guide. Eine Person mit echter Surf-Expertise, die ihm die perfekte Welle herauspicken kann. "Mir war wichtig, dass es auch auf der Vertrauensebene passt, weil das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist", sagte Neumann über seine Entscheidung in diesem Herbst.

Profi-Guide Neuerer: "War schon immer Fan von Ben"

Eine Person, die genau diese Kriterien erfüllt, ist Rosina Neuerer aus Rosenheim. Die beiden kennen sich aus der kleinen Surf-Szene vom Münchener Eisbach. "Ich war schon immer ein Fan von Ben", sagte die 24-jährige Neuerer, die gerade ihre Ausbildung zum professionellen Surf-Coach abgeschlossen hat: "Was Ben da macht, ist einfach unglaublich. (...) Er hat einfach keine Grenzen."

"Rosina war sofort Feuer und Flamme"

So furchtlos Neumann im Wasser ist, so schwer tat er sich damit, Neuerer zu fragen, ob sie sein Surf-Guide werden möchte. "Ich habe mir eines Tages ein Herz gefasst und angerufen. Was soll ich sagen? Die Rosina war eigentlich sofort Feuer und Flamme." Und das musste sie auch, schon am nächsten Tag kauften sie ihre Flugtickets nach Kalifornien, zwei Monate später gewannen sie in Huntington Beach gemeinsam Bronze bei der Para-WM.

Ein neues Dream Team ist geboren. Neuerer weiß, zu was Neumann alles in der Lage ist. "Wir waren letztes Jahr gemeinsam Skifahren und auch da ist Ben einfach gut, wie er da die Schwünge auf der Piste gefahren ist. Das war wahnsinnig faszinierend." Gemeinsam wollen sie zu den Paralympics 2028 in Los Angeles. Doch es gibt einen entscheidenden Haken.

Enttäuschung: Parasurfen 2028 nicht paralympisch

Obwohl das Parasurfen alle Anforderungen für die Paralympics in LA28 erfüllen konnte, entschied das IPC (International Paralympic Committee) sich gegen eine Zulassung bei den Spielen. "Das ist sehr schade, weil es für mich eine schöne Perspektive gewesen wäre und andererseits auch der finanzielle Aspekt." Denn da es keine paralympische Sportart ist, gibt es keine Förderung durch die Deutsche Sporthilfe, Ben und Vater Peter Neumann finanzieren sich selbst und durch Spenden.

Doch für einen Surfer, der in kompletter Dunkelheit den Wellen trotzt, ist das kein Hindernis. "Wir Para-Surfer sind nicht nur flexibel und lösungsorientiert im Wasser, wir bleiben da auch an Land dran. Die ISA (Surf-Weltverband) wird sich auch weiterhin ins Zeug legen, deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass es für 2032 (Paralympics in Brisbane) endgültig hinhaut."