Olympia 2024 - die Highlights am ersten Wettkampftag

Nach der imposanten Eröffnungsfeier geht es bei den Olympischen Spielen in Paris am Samstag schon um Gold, Silber und Bronze. Auch der ein oder andere bayerische Athlet hat bei den Medaillenentscheidungen ein Wörtchen mitzureden.

Am Wochenende gehen Sommerspiele nämlich erst so richtig los. Zwar konnte das Team Deutschland schon den ein oder anderen Erfolg verbuchen - so zum Beispiel die DFB-Fußballerinnen rund um die FCB-Stars Giulia Gwinn und Klara Bühl, die schon am Donnerstagabend gegen Australien siegten (3:0).

Funk und Tasiadis starten im Vorlauf in Olympische Spiele

Am Samstag stehen dann Wettkämpfe im Schießen, Radsport, Judo oder Basketball an. Ricarda Funk, die Olympiasiegerin von 2020, geht am Samstag erstmals ins Wasser - beim Vorlauf kann sich die Augsburgerin eingrooven, ehe es am Sonntag mit der Entscheidung im klassischen Kanuslalom im Kajak-Einer ernst wird. Das selbe gilt für Sideris Tasiadis: Der Silber- und Bronzemedaillen-Gewinner von Tokio wird ebenfalls am Samstagnachmittag beim Vorlauf an den Start gehen.

Auch die Basketballer dürfen bei Olympia erstmals zeigen, was sie können: Um 13.30 Uhr steht das erste Spiel der Weltmeister gegen Japan an. Mit dabei sind auch Andreas Obst, Isaac Bonga, Niels Giffey und Nicholas Alan Weiler-Babb vom FC Bayern.

Luftgewehr-Duo, Radsportlerin und Turner im Einsatz

Für das Europameister-Duo Maximilian Ulbrich aus Wilzhofen und Anna Janßen aus Freising geht es gleich am Samstag ab 10.30 Uhr um Medaillen. Im nationalen Schießzentrum von Déols machen die Luftgewehr-Mixed-Teams den Anfang. Die deutschen Schützen wollen es besser machen als bei den vergangenen Spielen: Da ging der Deutsche Schützenbund mit nur einer Bronzemedaille im Bogenschießen heim.

Für die Radsportlerinnen steht am Samstag schon ein Highlight an: Beim Zeitfahren kämpfen 35 qualifizierte Athletinnen um Medaillen, darunter auch Antonia Niedermaier aus Rosenheim. Die U23-Weltmeisterin geht um kurz nach 15.00 Uhr ins Rennen.

Lukas Dauser vom TSV Unterhaching geht bei seiner Paradedisziplin Barren im Vorkampf an den Start. Aufgrund von Verletzungssorgen musste der Oberbayer um die Teilnahme bei Olympia zittern. Ob er seine volle Leistung an den Barren bringen kann, wird sich am Samstag erstmals zeigen.