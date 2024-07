Olympia-Fahnenträger: Bredow-Werndl und Reitz nominiert

Am 26. Juli werden die Olympischen Spiele 2024 feierlich eröffnet. Dabei kommt es zu einem absoluten Novum: Erstmals findet die Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion statt. Die Veranstaltung ist auf der Seine und in der Pariser Innenstadt geplant. Auf die olympische Fackel und auf die Fahnenträger, die ihre Nationen repräsentieren und die Athletinnen und Athleten bei der Feier anführen, wird allerdings nicht verzichtet.

Jessica von Bredow-Werndl: Zweifache Olympiasiegerin aus Aubenhausen

Wer die deutsche Flagge trägt, das können die Fans mitentscheiden. Sechs Sportler stehen zur Auswahl, darunter zwei Bayern: Die gebürtige Rosenheimerin Jessica von Bredow-Werndl ist eine der besten Dressurreiterinnen Deutschlands. Im oberbayerischen Aubenhausen hat sie ihr Gestüt, wo sie mit ihren Pferden trainiert.

Bei den Olympischen Spielen, die 2021 in Tokio stattfanden, hatte die 38-Jährige zwei Goldmedaillen gewonnen. Nun möchte sie diesen Erfolg in Paris möglichst wiederholen - und gehört dabei ohne Frage zu den bayerischen Medaillenhoffnungen. "Es wäre eine unfassbare Ehre, die deutsche Fahne tragen zu dürfen. Alleine der Gedanke daran macht mich total kribbelig", sagte Bredow-Werndl gegenüber BR24Sport.

Die BR-Doku "Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl: Zwischen Familie und Olympia" läuft am Samstag, 20.07.24 um 17.15 Uhr im BR. In der ARD Mediathek ist der Film von Julia Scharf und Franziska Niebert bereits ab 18. Juli abrufbar.

Christian Reitz: Sportschütze mit reichlich Olympia-Erfahrung

Auch Christian Reitz hat Erfahrung mit olympischen Medaillen. Der Sportschütze nimmt in Paris zum vierten Mal an olympischen Spielen teil. 2008 gewann er mit der Schnellfeuer-Pistole Bronze, 2016 holte er Gold. Der 37-jährige Sachse lebt seit Jahren in Regensburg, wo er trainiert und arbeitet.

Zverev, Schröder, Popp: Namhafte Konkurrenz

Für Frauen und Männer gibt es jeweils einen Fahnenträger. Jessica von Bredow-Werndl und Christian Reitz haben in der Abstimmung prominente Konkurrenz. Bei den Frauen stehen neben der Dressurreiterin Fußballspielerin Alexandra Popp und die Judoka Anna-Maria Wagner zur Wahl. Bei den Männern Tennisspieler Alexander Zverev und Basketballer Dennis Schröder. Bis zum 21. Juli können Sie hier abstimmen, wer die Fahne am 26. Juli durch Paris tragen soll.