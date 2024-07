Oberpfälzer Medaillenchancen bei Olympia in Paris

Fast hätte sogar ein Regensburger die deutsche Fahne tragen dürfen. Bei der Wahl als Fahnenträger musste sich der Pistolenschütze Christian Reitz aber dem Basketballer Dennis Schröder geschlagen geben.

Reitz geht wieder in seiner Paradedisziplin, im Schießen mit der Schnellfeuerpistole an den Start (Finale am 5. August). Ein Podestplatz wäre keine Überraschung, denn Reitz hat bereits zwei Olympiamedaillen geholt: 2016 Gold in Rio de Janeiro und 2008 Bronze in Peking.

Knappe Qualifikation für den Medaillengewinner

Beinahe wäre es aber nichts geworden mit seiner fünften Teilnahme bei Sommerspielen. Gleich drei deutsche Top-Schützen kämpften in einer internen Qualifikation um die beiden deutschen Tickets für den Schnellfeuer-Wettbewerb. Ganz knapp setzte sich Reitz, der für die HSG Regenburg startet, durch und darf noch einmal Olympia miterleben.