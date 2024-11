NBA-Profi Maximilian Kleber spielt nie mehr für Deutschland

Maximilian Kleber hat sich endgültig aus der deutschen Nationalmannschaft verabschiedet. Er kenne Mumbru, habe mit ihm allerdings noch nicht gesprochen, sagte der Spieler der Dallas Mavericks im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). "Das Thema Nationalmannschaft ist für mich aber endgültig durch. Daher wird es auch keine Rückkehr geben", bekräftigte der 32-Jährige. Kleber ist der zweite NBA-Profi aus Würzburg nach Dirk Nowitzki. Nowitzki hatte 2011 die Dallas Mavericks zum Titelgewinn geführt.

Disput mit Kapitän Dennis Schröder

Kleber hatte auf die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr verzichtet, nachdem es Unstimmigkeiten mit Kapitän Dennis Schröder gegeben hatte. Kleber hatte zugunsten seines Vereins auf einige Turniere mit der Nationalmannschaft verzichtet. Dadurch verpasste der NBA-Profi auch den Titelgewinn der deutschen Mannschaft unter dem damaligen Bundestrainer Gordon Herbert. Seitdem hat er nach 30 Länderspielen nicht mehr für die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) gespielt.

Spiele bei Olympia in Paris als Fan gesehen

Bei den Olympischen Spielen in Paris war Weltmeister Deutschland im Viertelfinale an Frankreich gescheitert. Er habe sich die Spiele der deutschen Mannschaft als Fan angeschaut, sagte Kleber. "Im Großen und Ganzen geht es ja letztlich darum, dass der Basketballsport in Deutschland weiter wächst. Und dafür sind die Olympischen Spiele, bei denen man sich alle Begegnungen im Fernsehen anschauen kann, ein geiles Event", meinte der NBA-Profi. Außerdem kenne er viele der Spieler oder sei mit ihnen befreundet. Da mache es auch riesigen Spaß, ihnen zuzuschauen und die Daumen zu drücken.

Kleber scheiterte mit Mavericks in NBA-Finals

Im Juni 2024 hatten Klebers Dallas Mavericks die NBA-Finals erreicht, aber gegen die Boston Celtics nach fünf Spielen die Serie verloren. Dirk Nowitzki bleibt der einzige Deutsche mit einem NBA-Titel.

Mit Informationen von dpa