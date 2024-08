Klose vor Heimdebüt: FCN will Schalke-Fluch brechen

Der 1. FC Nürnberg empfängt nach dem missglückten Ligaauftakt beim Karlsruher SC am kommenden Samstag (10.08.24, 13.00 Uhr/live in der Radioreportage im BR24Sport Livecenter) den FC Schalke 04 zum ersten Heimspiel der diesjährigen Zweitliga-Saison. Gegen die Knappen war für die Franken in jüngster Vergangenheit kaum Zählbares zu holen. Trotz einer langjährigen Fanfreundschaft lachten am Ende der vergangenen Begegnungen meist die Schalker, während der Club in die Röhre guckte.

Das soll sich laut Trainer Miroslav Klose nun ändern, auch mit Hilfe des Nürnberger Publikums. Bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem zweiten Saisonspiel betonte Klose die Bedeutung der rot-schwarzen Anhängerschaft und lobte deren Einsatz bei der unglücklichen 2:3-Niederlage in Karlsruhe am vergangenen Samstag.

Klose baut auf Nürnberger Fan-Support

Auch unter der Woche sei der Kontakt zwischen der Mannschaft und den Clubfans bei den öffentlichen Trainingseinheiten gut. "Da entstehen Gespräche zwischen meinen Jungs und den Fans, was ihnen in schwierigen Situationen helfen kann", so der 46-Jährige.

"Wir haben eine Aufbruchstimmung erzeugt", sagte Klose, der nun aber den nächsten Schritt gehen will mit dem Club. Denn auch der WM-Rekordtorschütze ist sich des durchaus launenhaften Nürnberger Umfelds bewusst. Erst in der vergangenen Saison schwankten die Fans zwischen Aufstiegsträumen und Horrorszenarien. Die Ansprüche beim Altmeister sind weiterhin hoch.

Alte Club-Probleme: vorne hui, hinten pfui

In der Offensive muss der Club-Coach beim Aufeinandertreffen mit Schalke 04 auf Stürmer Janni Serra verzichten. Der 26-Jährige laboriert an einer Sprunggelenksverletzung. Auch Neuzugang Mahir Emreli kann dem FCN nicht auf Anhieb helfen. Der 27 Jahre alte aserbaidschanische Nationalspieler kam bereits verletzt nach Nürnberg, befindet sich noch in der Reha.

Dass der 1. FC Nürnberg vorne durchaus gefährlich werden kann, stellte die Mannschaft beim Karlsruher SC mit zwei Toren in der ersten Halbzeit unter Beweis. Allerdings wiesen die Franken, wie bereits in der vergangenen Saison, defensive Schwächen auf, ließen zu viele Großchancen zu und bekamen KSC-Angreifer Budu Zivzivadze nicht in den Griff, sodass dieser am Ende einen Hattrick bejubeln durfte.

Flick soll nächsten Schritt machen

Während Abwehrchef und Mannschaftskapitän Robin Knoche also noch viel Arbeit vor sich hat, den Defensiv-Verbund in die Spur zu bringen, soll sein Stellvertreter Florian Flick das Nürnberger Spiel von Grund auf lenken. Der Sechser soll mehr Verantwortung auf dem Platz übernehmen, noch mehr lautstark den Ton angeben. Dass er bereits in diese Rolle hineinwachse, bestätigte Klose dem 24-jährigen Ex-Schalker.

Dennoch agierte der 1. FC Nürnberg beim KSC zu passiv nach einer komfortablen 2:0-Führung nach bereits 31 Minuten. Das kritisierte auch Klose mit Blick auf die kommende Aufgabe: "Wir müssen versuchen, viel von unserem Spiel zu zeigen. Das heißt, gute Ballbesitzphasen zu haben, damit der Gegner auch mal laufen muss. Und das muss länger als 35 Minuten der Fall sein."

Furiose Schalker kommen mit breiter Brust

Mit einem 5:1-Sieg gegen Braunschweig zum Saison-Auftakt hat Schalke bereits früh eine erste Duftmarke in der Liga gesetzt. Dem Team aus Gelsenkirchen attestierte FCN-Trainer Klose einen "sehr erwachsenen Fußball". Ziel sei es, diesem standzuhalten und das eigene Spiel durchzusetzen.

Der Fan-Support im Max-Morlock-Stadion dürfte auf beiden Seiten groß sein, das Stadion ist schon lange ausverkauft. Klose dazu: "Die Fanfreundschaft ist toll. Wir werden die Schalker auch nach diesem Wochenende weiter unterstützen. Jetzt sind aber wir mal wieder an der Reihe. Wir wollen die Punkte hierbehalten."

FCN behält Jugend-Kurs bei: Forkel jetzt Profi

Helfen kann dabei vielleicht auch das Offensivtalent Dustin Forkel aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum. Der 19-Jährige hat in dieser Woche seinen ersten Profivertrag beim Club unterschrieben und gegen den KSC bereits seine ersten Einsatzminuten bekommen. "Er hat jetzt in der Woche die Trainingsleistung bestätigt und noch einen draufgesetzt. Das ist die Reaktion, die ich mir wünsche", freute sich Klose für den jungen Stürmer, der am Samstag wohl aber erst einmal auf der Bank sitzen dürfte.