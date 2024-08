Bittere Premierenpleite für Nürnbergs neuen Trainer Klose

Zum Auftakt in die neue Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga war der 1. FC Nürnberg zu Gast beim Karlsruher SC. Die Franken führten bereits mit 2:0, gaben den Sieg schließlich doch aus der Hand: Dank drei Toren von Budu Zivzivadze konnte der KSC das Spiel drehen und schickte den Club mit einer 2:3-Niederlage nach Hause.

Kloses Pflichtspielpremiere läuft schief

Im Zentrum der Aufmerksamkeit vor dem Spiel stand Miroslav Klose. Für den Weltmeister von 2014 war es das erste Pflichtspiel als neuer Club-Trainer. 39 Tage ist sein erstes öffentliches Training zurück, doch das Interesse an dem WM-Rekordtorjäger ist noch immer groß.

Klose, dessen bisher einziges Proficoachengagement beim österreichischen Verein SCR Altach nach nicht einmal zwölf Monaten endete, ließ einen dominanten Ballbesitzfußball mit hohen Gegenpressing spielen. So gelang den Franken auch der beachtenswerte 3:0-Testspielerfolg gegen Juventus Turin - die Lobeshymnen auf Klose waren nach diesem Prestigeerfolg hoch.

Club gibt 2:0-Führung aus der Hand

Und anfangs ging das Konzept auch auf: In dem munteren Spiel ging der Club dank Kanji Okunuki nach einem Konter in der 20. Minute in Führung. Zuvor hatte Fabian Schleusener die große Chancen zur Karlsruher Führung. Nachdem der KSC infolge eines durch Torhüter Reichert verursachten fränkischen Aufbaufehlers durch Schleusener erneut eine Tor-Gelegenheit verpasst hatte (29.), schlug der FCN zum zweiten Mal eiskalt zu: Florian Pick erhöhte nach einem Doppelpass mit Okunuki auf 2:0. (32.). Kurz vor der Pause gelang den Hausherren der Anschlusstreffer durch Budu Zivzivadze.

KSC-Spieler Zivzivadze mit Dreierpack der Matchwinner

In der zweiten Hälfte war der Club zu passiv, Karlsruhe drängte auf den Ausgleichstreffer. Lange konnte die gut sortierte Abwehr den Angriffen der Gastgeber Standhalten. Doch in der 73. Minute mussten die Franken den Ausgleich hinnehmen. Erneut war es Zivzivadze. Nur sechs Minuten später wurde der Georgier endgültig zum Matchwinner als er den dritten Treffer für den KSC erzielte und Miroslav Klose die Pflichtspielpremiere verdarb.