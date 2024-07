1. FC Nürnberg: Chatzialexious Plan mit Klose geht auf

In den letzten Jahren schwelgte man beim 1. FC Nürnberg gerne in Erinnerungen. In den Erfolgen früherer Tage (neunmal Deutscher Meister, viermal Pokalsieger) zum Beispiel. Doch dabei verlor man gerne mal die Gegenwart aus den Augen. Die hieß für den Traditionsverein zuletzt häufig Abstiegskampf und Zittern bis zum Schluss.

Es gehe darum, "den Blick nach vorne zu richten", sagte Chatzialexiou an seinem ersten Arbeitstag als neuer Sportvorstand am Valznerweiher. In den nun vergangenen sieben Wochen lassen sich Ansätze erkennen, dass der Deutsch-Grieche diese Floskel mit Leben füllen kann.

Alle wollen zu Klose

Das ging zunächst los mit der Verpflichtung Miroslav Kloses als Cheftrainer. Chatzialexiou ging dabei kein geringes Risiko ein, schließlich war der WM-Rekordtorjäger bei seiner letzten Trainerstation im österreichischen Altach wenig erfolgreich gewesen. Cheftrainer-Erfahrung im deutschen Profibereich fehlt ihm gänzlich. Doch Chatzialexious Plan scheint - Stand jetzt - aufzugehen. Mit Klose hat Chatzialexiou einen großen Namen verpflichtet und nicht nur die Fans wollen zu dem ehemaligen Weltklassestürmer, sondern auch mancher Neuzugang.

Der erste war Stefanos Zimas. "Ich bin bereit und voller Vorfreude darauf, viel von Miroslav Klose zu lernen", begründete das 18-jährige Sturmtalent seinen Wechsel in die Frankenmetropole. Der Grieche kam von PAOK Saloniki auf Leihbasis und gilt als großes Talent. Die Kaufoption soll bei zehn Millionen Euro liegen. Auch das unterstreicht den Wert des U21-Nationalspielers.

Joti, Miro und der Knoche-Coup

Auch bei der Verpflichtung des ablösefreien Innenverteidigers Robin Knoche soll Klose ein Beweggrund für den erfahrenen Bundesliga-Profi gewesen sein, nach Nürnberg zu wechseln. In Knoches Worten: "Joti (Chatzialexiou), Olaf (Rebbe, Kaderplaner Anm. d. Red) und Miro haben mir den spannenden Weg, der hier im Sommer begonnen hat, sowie die weiteren Pläne aufgezeigt. Diese möchte ich aktiv mitgestalten.“

Zu Beginn der Vorbereitung war das Knoche-Gerücht kurz hochgekocht, doch dann hieß es, der ehemalige Unioner wolle doch weiterhin in der Bundesliga spielen. Am Freitagmorgen (19.07.2024) zauberten Kaderplaner Olaf Rebbe und Joti Chatzialexiou dann Knoche, der in der Vorsaison sogar Champions League gespielt hatte, aus dem Hut.

Auch Florian Pick, der mit Heidenheim vor zwei Jahren aufgestiegen und in der Bundesliga auf immerhin 22 Einsätze kam, fand den Weg nach Nürnberg. Er dürfte fest auf dem linken Flügel eingeplant sein. Und schließlich ist da noch Danilo Soares (32), der ablösefrei aus Bochum nach Nürnberg wechselte.

Erfahrene Recken, junge Talente und viele Abgänge

Pick (28), Knoche (32) und Soares (32) scheinen die von Chatzialexiou angekündigten erfahrenen Stützen im Team zu sein. Drumherum wuseln viele junge Talente wie Casper Jander. Der 20-Jährige kam ablösefrei aus Duisburg und stand in allen Testspielen in der Startelf. Er scheint neben Castrop (ebenfalls erst 20 Jahre alt) im Mittelfeld gesetzt zu sein.

In der Innenverteidigung setzt Klose neben Knoche wohl auf den inzwischen 18-jährigen Finn Jeltsch, dem in der Vorsaison der Durchbruch gelang. Und auch einige U23-Profis durften sich im Trainingslager beweisen. Der junge Dustin Forkel erzielte in der Vorbereitung sogar schon zwei Treffer.

Dennoch hat sich der Kader in diesem Sommer stark verändert. Ivan Marquez, Christoph Daferner und Joseph Hungbo haben den Verein per Leihe schon verlassen. Für Julian Kania und Jannes Horn werden noch Abnehmer gesucht. Größte Aufgabe dürfte es werden, Can Uzun zu ersetzen, der in der Vorsaison 13 Tore erzielte und nun in Frankfurt spielt. Dafür spielten in der Vorbereitung Lukas Schleimer und Neuzugang Tzimas vor. Beide sammelten genügend Pluspunkte. Es ist offen, für wen sich Klose entscheiden wird.

Härtetest gegen Juventus und schweres Auftaktprogramm

Generell zieht der neue Chef ein zufriedenes Fazit aus dem Trainingslager am Walchsee, das der Club mit einem überzeugenden 4:2 im Testspiel gegen die Blackburn Rovers abschloss: "Läuferisch sind wir genau da, wo wir sein wollten zu diesem Zeitpunkt und fußballerisch war vieles in die Richtung, wie ich mir Fußball vorstelle."

Von Kloses Idee können sich die Nürnberger Fans dann im Härtetest am Freitag überzeugen. Dann trifft der Club im letzten Testspiel vor dem Ligastart auf Juventus Turin. Und auch das Auftaktprogramm in der 2. Bundesliga hat es in sich. Nach einer Auswärtsfahrt nach Karlsruhe empfängt der FCN den FC Schalke 04 zum Duell der Freunde. Anschließend müssen Klose und sein Team im Pokal beim 1. FC Saarbrücken ran, ehe es zu Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 geht.

In der letzten Saison gelang der Start, doch danach wurde es immer zäher. Aber zurückschauen wollen sie ja nicht mehr in Nürnberg.