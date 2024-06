Medizinischer Vorfall: Sorge um Ungarns Stürmer Varga

Das Spiel zwischen Ungarn und Schottland wird überschattet von einer Verletzung des Ungarn Barnabas Varga. Der Nationalspieler ist im letzten EM-Gruppenspiel gegen Schottland nach einem medizinischen Vorfall ausgewechselt worden. Varga sei stabil, aber er befinde sich in einem Krankenhaus in Stuttgart, hieß es später beim ungarischen TV-Sender M4.

Nach einer Freistoßflanke hatte sich laut der dpa Vargas Körperhaltung noch in der Luft ohne großen Kontakt verändert. Seine besorgten Mitspieler forderten danach sofort Hilfe an und bewegten ihn vorsichtig auf die Seite. Der Vorfall habe zunächst wie ein Zusammenprall mit dem schottischen Torwart Angus Gunn ausgesehen. Der SID berichtete, Varga sei in der 68. Minute mit Gunn zusammengeprallt und stark benommen auf dem Platz liegengeblieben.

Stille im Stadion: Minutenlange Behandlung hinter Sichtschutz

Varga wurde minutenlang hinter einem Sichtschutz auf dem Platz behandelt. Im Stuttgarter Stadion herrschte derweil lähmende Stille. Unter dem Applaus der Fans wurde er auf einer Trage vom Platz gebracht. In der 74. Minute wurde er dann ausgewechselt. Varga hatte beim 1:3 gegen die Schweiz den einzigen Turniertreffer Ungarns erzielt. Er steht bei Ferencvaros Budapest unter Vertrag.

Nach dem 0:1 (0:0) am letzten Spieltag der Gruppe A gegen Ungarn ist Schottland als Gruppenletzter ausgeschieden, Ungarns EM-Fußballer dürfen nach einem Last-Minute-Treffer doch noch auf ein Weiterkommen hoffen. "Das Wichtigste ist, dass es Barni besser geht, dafür haben wir in den letzten 20 Minuten gekämpft", sagte der Freiburger Bundesliga-Profi Roland Sallai nach der Partie: "Am Ende haben wir gezeigt, was für eine Mannschaft wir sind, wir geben nie auf, das ist unsere Stärke."

Zum Artikel: "Dänische Fußballfans zünden Feuerwerk am Münchner Hauptbahnhof"

Mit Informationen von dpa und SID