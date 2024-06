Deutschland - Griechenland | 07.06., 20.45 Uhr | Radioreportage

Der Countdown läuft - bis zum Eröffnungsspiel der EURO 2024 in München gegen Schottland sind es nur noch sieben Tage. Im letzten Test vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Mönchengladbach auf Griechenland.

Mit dabei sind dieses Mal auch die Champions-League-Teilnehmer Toni Kroos, Antonio Rüdiger (beide Real Madrid), Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug (beide Borussia Dortmund).

Finaler EM-Prüfstein Griechenland

Manuel Neuer, der gegen die Ukraine ins DFB-Tor zurückkehrt, weiß nach über 100 Länderspielen, wie richtungsweisend der Ukraine-Test und der finale EM-Prüfstein Griechenland am Freitag in Mönchengladbach sein werden. "Die beiden Testspiele sind sehr wichtig für uns, das ist die letzte Wasserstandsmeldung. Wenn wir positive Ergebnisse gestalten, lässt sich das erste Spiel etwas einfacher gestalten", so der 38-jährige Routinier.