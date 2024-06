"Gute Stimmung, gute Gier" - DFB-Elf vor letztem EM-Test

Im Theater ist es eine alt bekannte Weisheit, dass es ein gutes Omen ist, wenn die letzte Probe vor dem Ernstfall so richtig verpatzt wird. Am Freitag trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Griechenland (Ab 20.45 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport) und hat sieben Tage vor dem Start in die Heim-EM ihre Generalprobe: "Es gibt ja dieses Gesetz der Generalprobe: Es ist besser, wenn sie in die Hose geht", sagte Julian Nagelsmann am Donnerstag vor dem Spiel und machte aber schnell klar, dass er sich nicht an dem Aberglauben aus dem Theater orientieren möchte: "Dieses Gesetz ist für morgen außer Kraft gesetzt", so Nagelsmann.

Nagelsmann vor Griechenland: "Wollen unsere Fans mitnehmen"

Blickt man auf das sehr dröge 1:0 über den Oman im letzten Testspiel vor der WM 2022 in Katar und das deutlich ansehnlichere 6:1 über Armenien vor der WM 2014, die bekanntermaßen im WM-Titel endete, kann man die Sicht von Nagelsmann sehr gut nachvollziehen. Denn auch wenn eine schwache Leistung im Testspiel keine direkten Auswirkungen auf die EM hätte, so hat die Partie gegen Griechenland doch einiges an Aussagekraft für das Turnier.

Zum einen für die Stimmungslage – im Team und der Nation: "Das letzte Testspiel ist einfach sehr wichtig für unser Selbstvertrauen. Wir wollen eine Aufbruchstimmung, wir wollen unsere Fans mitnehmen", sagte Nagelsmann. Zum anderen dürfte die Elf, die Nagelsmann gegen Griechenland starten lässt, auch in sehr ähnlicher Form am 14. Juni um 21 Uhr gegen Schottland auf dem Feld stehen. "Ich habe meine Startelf im Kopf. Aber die Leistung muss im Spiel und in der Trainingswoche stimmen", sagte Nagelsmann. "Aber ich möchte einem Spieler auch nicht das Vertrauen entziehen, wenn er mal keine Topleistung bringt", erklärte Nagelsmann und verriet gleich noch, wer im Sturm auflaufen wird. Kai Havertz hat im Duell mit Niclas Füllkrug die Nase ein Stück weit vorne, berichtete Nagelsmann.

Leroy Sané vor Comeback – Entwarnung bei Musiala

Leroy Sané hingegen wird gegen Griechenland aller Voraussicht nach ein wenig später ins Spielgeschehen eingreifen. "Er ist morgen eine Option. Er hat zwei volle Trainingseinheiten mitgemacht, allerdings noch nicht geschossen", berichtete Nagelsmann über den Spieler des FC Bayern, den seit einigen Monaten eine Schambeinentzündung plagt.

Die Verletzung hinderte ihn in der entscheidenden Saisonphase beim FC Bayern am Mannschaftstraining teilzunehmen. Dennoch spielte er in wichtigen Spielen stets von Anfang an. Ob er sich diese Rolle auch im DFB-Team erkämpfen kann? Zumindest die Schmerzen seien deutlich geringer, erklärte Nagelsmann. Dennoch: "Die Verletzungssymptomatik ist schon so, dass wir nicht einkalkulieren können, ob er jedes Spiel von Anfang an durchspielen kann."

Anders sieht es FC-Bayern-Kollegen Jamal Musiala und Aleksandar Pavlović aus. Beide hatten mit Verletzungen zu kämpfen und sind nach den Ausfällen laut Nagelsmann noch nicht ganz in EM-Form: "Wir brauchen diese Woche noch, um sie körperlich ans Limit zu kriegen. Jamal ist bei 95 Prozent. Der braucht noch ein paar Körner, um in Topform zu kommen", sagte Nagelsmann und gab sich optimistisch, dass gegen Schottland beide Spieler auch die letzten fünf Prozent Fitness zurückgewonnen haben werden.

Champions-League-Sieger Kroos in der Startelf

Fitnessprobleme gibt es bei den Nachzüglern, die das Champions-League-Finale gespielt haben, nicht. Die frisch gebackenen Champions-League Sieger Toni Kroos und Antonio Rüdiger werden gegen Griechenland wohl in die Startelf rutschen – auch weil sie sich laut Nagelsmann mit dem Feiern zurückgehalten haben. "Das sind top-professionelle Spieler. Sie und auch ihre Teamkollegen haben die Feierlichkeiten reduziert gehalten, mit dem Wissen, was noch kommt."

Was noch kommt, ist eine Europameisterschaft. Für das DFB-Team sogar im eigenen Land. Die Stimmung, die aus dem DFB-Team an die Öffentlichkeit dringt, ist sehr gut. Positiver, als bei vergangenen Turnieren. Auch deshalb blickt der Bundestrainer optimistisch auf die Europameisterschaft. "Die Spieler sind extrem gewillt, wenn es darauf ankommt. Wir haben eine gute Stimmung, eine gute Gier", sagt Nagelsmann. Und das ist schließlich wichtiger als jeglicher Aberglaube vor der großen Generalprobe.