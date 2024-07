England - Schweiz | 06.07., 18 Uhr | Radioreportage

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

EM-Mitfavorit England hat bislang enttäuscht. Im Viertelfinale geht es für Harry Kane & Co. nun gegen die bisher überzeugenden Schweizer. BR24Sport überträgt die Partie in Düsseldorf am Samstag, 6. Juli, ab 18 Uhr live in der Radioreportage.