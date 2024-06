Fußball-EM 2024: Kane enttäuscht beim Zittersieg der Engländer

Beim FC Bayern schoss Harry Kane in der letzten Saison Tore wie am Fließband. Aber ausgerechnet in seinem Rekordspiel für die englische Nationalmannschaft zeigte der Stürmer-Star eine enttäuschende Leistung.

Seit Jahren ist der Rekordtransfer der Bundesliga ein Garant für Tore im Nationalteam. Sein Einsatz zum EM-Auftakt der Three Lions gegen Serbien war für ihn bereits das 23. Spiel bei Europa- und Weltmeisterschaften. Doch beim knappen 1:0-Sieg der Engländer blieb Kane hinter den Erwartungen zurück.

Nach 44 Toren in 45 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison kam er in der ersten Hälfte allerdings nur zweimal an den Ball. In der 77. Minute prüfte Kane dann mit seiner ersten starken Aktion per Kopfball den serbischen Torwart Predrag Rajkovic, der den Ball an die Latte lenkte.

Youngster Bellingham stiehlt Kane die Show

Es war eine der wenigen Szenen, in der sich Kane auszeichnen konnte. Insgesamt kam Kane nur auf 24 Ballkontakte. Für den Torjubel sorgte ein anderer: Jude Bellingham von Champions-League-Sieger Real Madrid traf in der 13. Minute per Kopf zum entscheidenden 1:0. Der erst 20-Jährigen stahl Kane die Show. Bellingham war Dreh- und Angelpunkt im Spiel der "Three Lions".

"Er ist einfach ein unglaublicher Spieler. Es ist Wahnsinn, was derzeit alles mit ihm passiert. Er spielt mit großem Selbstvertrauen", lobte der Kapitän seinen jungen Mitspieler.

Dem 30 Jahre alten Stürmerstar des FC Bayern fehlt noch immer ein Titel. Weder mit der englischen Nationalmannschaft noch mit seinen Klubs hat er bislang eine bedeutende Trophäe gewonnen. "Wir haben das Land stolz gemacht, haben gute Turniere gespielt, aber letztendlich sind wir hier, um das jetzt auch mal zu gewinnen", kündigte Kane vor dem Spiel an. Dafür muss es aber eine deutliche Leistungssteigerung geben.