EM 2024: Bayern-Profi Coman will "mit viel Gier auflaufen"

Für Bayern Münchens Kingsley Coman gibt es am Titelziel der Franzosen bei der Fußball Europameisterschaft überhaupt keine Zweifel. "Wenn man an einem solch wichtigen Turnier teilnimmt, will man es auch gewinnen, egal ob man letztes Mal bereits den Titel gewonnen hat oder nicht", sagte der 28-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Mich interessieren keine zweiten oder dritten Plätze."

"Ich werde jeden Augenblick genießen und mit viel Gier auflaufen" Kingsley Coman

Fit für ein besonderes Highlight

Dass die Endrunde in Deutschland stattfindet und damit in seiner beruflichen Wahlheimat, macht die EM für Coman zu einer ganz besonderen. Deswegen habe er auch alles gegeben, um noch rechtzeitig fit zu werden, betonte er. Wegen einer Adduktorenverletzung hatte er mehrere Wochen pausieren müssen.

Coman absolvierte bis zum EM-Auftaktspiel der Équpe Tricolore am Montagabend (21.00 Uhr/ARD Livestream) in Düsseldorf gegen Österreich 56 Länderspiele und erzielte acht Tore. Beim WM-Triumph der Franzosen 2018 gehörte er nicht zum Kader, wohl aber 2022, als die Mannschaft von Erfolgscoach Didier Deschamps ins Finale der WM in Katar gekommen war. Das hatten die Franzosen allerdings im Elfmeterschießen gegen Argentinien verloren.

Erinnerung nur an die Triumphe

"Später erinnert man sich nur an die Triumphe. Ich will mit meinem Land noch mehr in die Geschichte eingehen", betonte Coman. Der Titelgewinn in Deutschland sei möglich "und ich glaube auch dran, weil das Potenzial vorhanden ist, aber klar wissen wir auch, dass die Konkurrenz enorm ist". In der schweren Gruppe D sind die Niederlande und Polen die weiteren Gegner für die Auswahl der Grande Nation.