EM 2024: Niederlande – England | 10.7., 21 Uhr | Radioreportage

Die Niederlande stehen im Halbfinale der Fußball-EM 2024 und treffen dort auf den bislang enttäuschenden Titelaspiranten aus England. Oranje-Trainer Ronald Koeman bewertete den Einzug ins Halbfinale als Erfolg für das ganze Land. "Ich denke, für die ganze Nation ist das etwas Besonderes."

Die Reise soll aber noch nicht zu Ende sein und die Niederländer noch einmal ins Olympiastadion führen. Dort findet am Sonntag das Finale statt. Der Glaube ist groß - so groß, dass Koeman sogar schon über einen Lieblingsgegner im Endspiel sprach. "Wenn wir das Finale spielen, dann würde ich gerne gegen Spanien spielen, weil wir hatten Frankreich ja schon in der Gruppe."

Zuvor muss die Oranje-Elf allerdings die Auswahl aus England schlagen. Auch dort ist das Selbstbewusstsein nach dem Halbfinal-Einzug groß. Für Bukayo Saka soll es "nur" eine Zwischenstation auf dem Weg zum ersten großen Titel Englands seit dem WM-Triumph 1966 sein. "Es sind hoffentlich zwei Spiele, die unsere Leben ändern und Geschichte schreiben", so der 22-Jährige.