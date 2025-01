FC Bayern: Leon Goretzka macht nächsten Heimdreier klar

Neun Spiele, acht Siege - in der heimischen Arena ist der FC Bayern München in dieser Saison nicht zu bezwingen. Zum Rückrundenauftakt versuchte der VfL Wolfsburg sein Glück, musste sich aber einem in so gut wie in allen Belangen überlegenen Gegner beugen.

Mohamed Amoura traf zweimal für die Gäste (24./88.). Das knappe 3:2 (2:1) täuscht allerdings etwas über den recht einseitigen Spielverlauf hinweg. Und diesmal sorgte nicht Torjäger Harry Kane und auch nicht der erneut nur eingewechselte Jamal Musiala für die entscheidenden Momente. Vielmehr avancierte Leon Goretzka mit einem Doppelpack (20./62.) zum Matchwinner. Der 29-Jährige sammelte damit weiter gute Argumente, um weiterhin seine Chancen beim Tabellenführer zu bekommen, der im Fernduell mit Bayer Leverkusen vorlegte.

Kompany nimmt vier Wechsel vor - Musiala erneut auf der Bank

Trainer Vincent Kompany von Bayern München nahm im Vergleich zum 5:0 gegen 1899 Hoffenheim unter der Woche vier Wechsel vor. Min-Jae Kim, Konrad Laimer, Leon Goretzka und Michael Olise rückten gegen die Wölfe in die Startelf. Lediglich Jamal Musiala nahm erneut auf der Bank Platz - zu wenig Vorbereitungszeit, so die Begründung des Coaches.

Bereits nach etwas mehr als zwei Minuten traf Leroy Sané, der Gewinner des Hoffenheim-Spiels, die Latte und zeigte an, dass der Rekordmeister den zweiten Sieg binnen vier Tagen nachlegen wollte. Torjäger Harry Kane ließ in der ersten Hälfte zwei gute Chancen ungenutzt. Dafür sprangen andere ein.

Leon Goretzka trifft und feiert

Leon Goretzka sorgte mit einem Flachschuss aus 20 Metern für die Führung und feierte mit dem "Ich-höre-nichts-Jubel". Die Gäste blieben aber cool und hatten ihrerseits zwei nennenswerte Abschlüsse durch Mohamed Amoura, von denen der erste auch direkt saß. Das 1:1 (24.). Michael Olise sorgte in der 39. Minute erneut für die Führung der Bayern - allerdings unter tatkräftiger "Mithilfe" von VfL-Keeper Kamil Grabara, der den haltbaren Ball durch die Finger gleiten ließ.

Vor der Pause dann auch fast noch das 3:1 - allerdings nahm Joshua Kimmich bei seinem vermeintlichen Kopfballtreffer den Oberarm zur Hilfe - nach Videobeweis nahm Schiedsrichter Tobias Reichel den Treffer wieder zurück.

Kompany-Elf drängt auf die Vorentscheidung

Dass sie für eine schnelle Vorentscheidung sorgen wollten, war der Kompany-Elf auch nach dem Wechsel anzumerken. Extrem giftig im Gegenpressing ließen die Münchner den Niedersachsen kaum Luft zum Atmen. Und nachdem Sané eine gute Chance ausließ, war es dann in der 62. Minute so weit: Ein Freistoß von der linken Seite landete genau auf dem Kopf von Goretzka, der platziert zum 3:1 einköpfte.

Ein Doppelpack also des Mannes, den sie in München schon abschieben wollten. Allerspätestens mit dieser Leistung ist mit dem Nationalspieler bei den Bayern wieder zu rechnen, die Verfolger Bayer Leverkusen mit dem Sieg weiter auf Abstand halten konnten.