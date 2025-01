Kimmich, Musiala, Müller - die Vertragsverhandlungen beim FC Bayern ziehen sich und irgendwie scheinen die verschiedenen Verhandlungen auch alle miteinander zu tun zu haben. "Natürlich geht es in erster Linie ums Sportliche", erklärte Joshua Kimmich im Sky-Interview. Der 29-Jährige, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft, möchte mit seinem wohl letzten großen Vertrag die besten Voraussetzungen für den größten sportlichen Erfolg schaffen. Wie wichtig ist Joshua Kimmich für den FC Bayern?

Auch der Verbleib von Jamal Musiala, dessen Vertrag der FC Bayern vorzeitig verlängern möchte, scheint möglicherweise damit zusammenzuhängen. Dringender Handlungsbedarf besteht bei Alphonso Davies, denn der umworbene Abwehrmann könnte München ansonsten ablösefrei verlassen. Das gilt ebenso für Leroy Sané, Eric Dier, Thomas Müller, Manuel Neuer und Sven Ulreich. Ihre Verträge laufen alle im Sommer aus.

Kahn rät zu Fristsetzung

Im Fall Kimmich hatte Bayerns Sportvorstand Max Eberl bereits im Herbst erklärt: "Josh kann jetzt entscheiden: Möchte er nochmal ein großes Abenteuer gehen? Oder möchte er eine weitere Legende bei Bayern München werden?" Noch hat sich seitdem nichts Entscheidendes getan. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn riet seinem Ex-Verein daher zu einer Fristsetzung, wie schon bei Robert Lewandowski oder David Alaba.

Die Frage der Woche: Droht dem FC Bayern eine Abgangs-Welle?

