FC Bayern: Die zwei Gesichter des Leroy Sané

Scharfe Kritik von Matthäus

Desolate Leistungen wie die in Gladbach in der Vorwoche verschärften die Lage: ungenaue Pässe, verlorene Eins-gegen-Eins-Situationen - einmal schoss er über leere Tor. Nach seiner Auswechslung verschwand Sané direkt in der Kabine.

Lothar Matthäus übte nach dem schwachen Auftritt Sanés beim 1:0-Sieg des FC Bayern schwere Kritik: "Leroy Sané gibt mir aktuell nicht das Gefühl, dass er diese Leichtigkeit hat, die er für sein Spiel braucht. Ich beobachte bei ihm wieder eine ganz andere Körpersprache. Diese Unzufriedenheit, dieses Meckern, diese Handbewegungen sind nicht das, was ich von ihm erwarte."

Sané gebe ihm nicht die "Argumente zu sagen, dass er den Unterschied ausmacht", so Mattäus weiter, ehe er Sané als "Mitläufer" bezeichnete.

Umso wichtiger war es, dass sich der gebürtige Essener gegen Hoffenheim von seiner Sa(h)neseite zeigte. "Wie schon gesagt, Max Eberl hat auch schon was dazu gesagt. Ich fühle mich wohl. Wir schauen, was passiert." Scherzhaft fügte Sané hinzu: "Ich bin auch ablösefrei."

Kompany und Müller loben Sané

Trainer Vincent Kompany jedenfalls wollte sich am Mittwochabend nicht über Verträge äußern - darüber spreche er nicht, das sei nicht sein Thema. Er war in seiner Zeit als Profi Teamkollege von Sané bei Manchester City. "Ich habe mit Leroy zusammengespielt. Und für mich ist wichtig, dass ich den gleichen Leroy sehe wie den, den ich kannte in meiner Zeit als Mitspieler. Und das habe ich", so der Belgier.

Auch der Bayern-Trainer war jedenfalls angetan von dem Sané, der sich am Mittwochabend im Münchner Stadion präsentierte: "Er gibt Vollgas, aber das machen alle." Thomas Müller lobte seinen Mitspieler mit den Worten: "Er hat wenig gedacht und viel gemacht. Das hat gut ausgesehen."