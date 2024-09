3. Liga: Ingolstadt - Essen | 21.09., 14 Uhr | Stream & TV

Der Saisonstart verlief nicht nach Wunsch. Nach fünf Spieltagen rangiert der aufstiegsambitionierte FC Ingolstadt nur auf dem zwölften Platz - bereits drei Niederlagen kassierte das Team von Sabrina Wittmann. "Wir machen viele Dinge richtig, aber in den entscheidenden Momenten müssen wir auf jeden Fall noch zulegen, damit wir das in unsere Richtung drehen", sagte die Trainerin nach der jüngsten knappen 2:3-Pleite gegen den VfB Stuttgart II.

FC Ingolstadt unter Druck

Ingolstadt will raus aus dem Tabellenmittelfeld. FCI-Boss Peter Jackwerth sagte bereits vor dem Stuttgart -Spiel im "Donaukurier": "Das ist vielleicht die wichtigste Saison in der Geschichte des FCI. Wir bewegen uns finanziell am Limit. Wenn es mit dem Aufstieg nicht klappt, steht uns ein Komplettumbruch bevor."

Am Samstag treffen die Schanzer auf Rot-Weiss Essen. Gelingt gegen den Tabellen-17. die Wende? BR24Sport überträgt am Samstag, 21. September, das Spiel ab 14 Uhr live im Stream und im BR Fernsehen. Ihr Reporter ist Florian Eckl.