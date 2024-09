3. Liga: Erster Auswärtspunkt für die SpVgg Unterhaching

Aller guter Dinge sind drei. Nachdem es in den letzten beiden Auswärtsspielen für die SpVgg Unterhaching nicht mit einem Punktgewinn geklappt hat, konnten sich die Oberbayern beim 1. FC Saarbrücken über den ersten Auswärtspunkt freuen. Bei dem 1:1 kam allerdings wenig Spielfreude auf.

Haching geht überraschend in Führung

Nach einer durchwachsenen Anfangsphase ging die SpVgg Unterhaching überraschend durch einen schnellen Angriff in Führung. Julian Kügel chippte den Ball aus 13 Metern problemlos über Arne Menzel (29.). Die FCS-Abwehr sah gar nicht gut aus. Saarbrücken erholte sich von dem Rückstand schnell. Es spielten nur noch die Hausherren. In der 38. Minute traf Sven Sonnenberg zum Ausgleich. Saarbrücken kam in der Folge zu immer mehr Chancen und hätte schon vor der Pause in Führung gehen können.

In der zweiten Halbzeit bekamen die Fans in Saarbrücken wenig ansehnlichen Fußball präsentiert. Strukturierte Angriffe waren Fehlanzeige auf beiden Seiten. Es schien, als seien beide Seiten nun zufrieden mit dem Unentschieden. Von Haching kam offensiv lange sehr wenig. Erst in der Schlussphase nahm das Spiel noch mal etwas an Fahrt auf.

Erst in der Schlussphase nimmt Spiel wieder an Fahrt auf

In der 83. Minute hatte Haching die beste Chance der zweiten Hälfte: Die Oberbayern konterten lehrbuchartig über die linke Seite. Max Lamby legte im Strafraum quer zu Kügel, der aus neun Metern schoss. Menzel lenkte den Ball um den Pfosten. Auf der anderen Seite musste Lamby fünf Minuten später gegen Patrickl Schmidt klären, als der Saarbrücker auf Hachings Keeper Konstantin Heide zu rannte. Es blieb beim Unentschieden- Haching belegt mit sieben Punkten den zehnten Platz.