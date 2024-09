3. Liga: Starke Ingolstädter verlieren gegen VfB Stuttgart II

Der 5. Spieltag der 3. Liga ist einer zum Vergessen für den FC Ingolstadt. Von Beginn an wirkten die Schanzer zwar wach in der Partie beim VfB Stuttgart ll. Nichtsdestotrotz setzen sich aber ballsichere Schwaben mit 3:2 (3:1) durch. Ingolstadt steht nun in der Tabelle auf Platz 11.

Stuttgart ll spielte dominant

Die Amateure vom VfB Stuttgart waren ebenso wie der große Bruder um einen spielerischen Ansatz bemüht. Ingolstadt kam zu wenig Spielanteilen und Ryan Malone wusste sich gegen den schnellen Justin Diehl nur mit einem Foul zu helfen. Der Stuttgarter musste daraufhin mit einer ausgekugelten Schulter vom Platz. Doch sein Team ließ sich davon nicht beirren und traf kurz danach in der 9. Minute zum 1:0 durch Leonhard Münster und zehn Minuten später zum 2:0 durch Frederik Schumann.

Nach einer knappen halben Stunde gelang einem völlig frei stehenden Simon Lorenz der 2:1-Anschlusstreffer per Kopfball. Für den Rest der ersten Halbzeit machten die Gäste das Spiel und kamen durch Boakye, Dühring und Kanurić zu Chancen. Während der Ausgleich in der Luft lag, verursachte allerdings Lukas Fröde einen Elfmeter für den Gastgeber, den Wahid Faghir kurz vor der Pause zum 3:1 verwandelte.

Ingolstadt kam heran

In der zweiten Halbzeit pressten die Ingolstädter höher und zwangen den VfB Stuttgart ll zu hohen Bällen. In der 60. Minute kam das Team von Trainerin Sabrina Wittmann zu einer Ecke. Malone kam zum Kopfball, der Stuttgarter Laupheimer versuchte zu klären, doch traf stattdessen unhaltbar ins eigene Tor.

Zum Ende der Partie brachte ein Dreifachwechsel, mit dabei der 17-jährige Deniz Zeitler, den Gästen nochmal Schwung. Der FCI schaffte es, mit viel Energie, die ballsicheren Stuttgarter aus dem Konzept zu bringen und für Torgefahr zu sorgen. Doch die Ingolstädter konnten sich nicht belohnen.