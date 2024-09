Befreiungsschlag für 1860 – Löwen siegen in Ingolstadt

Der TSV 1860 München hat sich nach dem Null-Punkte-Fehlstart endlich einen Erfolg erkämpft. Am vierten Spieltag der 3. Liga gelang den Löwen ein 2:1(1:0)-Sieg beim FC Ingolstadt 04. Im Bayern-Derby zeigte sich die Mannschaft von Trainer Argirios Giannikis zum ersten Mal in der Saison angriffslustig und offensiv.

Torschütze und Neo-Löwe Maximilian Wolfram sagte im BR24Sport-Interview nach der Partie, dass eine "riesengroße Last vom gesamten Verein" und von den Fans abgefallen sei. "Wir konnten den Fans und uns selbst etwas wiedergeben. Heute hat man gesehen, dass wir eine Einheit sind, dass wir gefightet und jeder für den anderen da war."

Auch Löwen-Coach Giannikis zeigte sich am BR24Sport-Mikrofon erleichtert: "Ich freue mich für die Mannschaft, sie hat sehr viel leiden müssen." Seine Mannschaft habe die "Mentalität" hingelegt, die es an einem so warmen Tag brauchte und habe "dementsprechend hochverdient gewonnen.

Wolfram glänzte mit Tor und Vorlage

Der frühe Führungstreffer der Löwen muss sich wie ein Befreiungsschlag angefühlt haben: Nach nur fünf Minuten zappelte der Ball im Netz von Ingolstadt, nachdem David Philipp auf Neuzugang Maximilian Wolfram legte und der aus 20 Metern den Kasten traf (1:0). Die zahlreichen mitgereisten 1860-Fans waren ganz aus dem Häuschen und beschallten das Ingolstädter Stadion mit Fanchören, Wolfram war augenblicklich von Löwen umzingelt, die ihren neuen Mitspieler für den Treffer feierten.