TSV 1860 - Dresden | 14.9., 14 Uhr| Livestream und BR Fernsehen

Nach drei Niederlagen in Folge konnte sich das Team von Trainer Argirios Giannikis mit dem 2:1-Erfolg beim FC Ingolstadt zuletzt etwas Luft verschaffen. Allerdings ist am fünften Spieltag der 3. Liga Dynamo Dresden beim Tabellen-18. zu Gast. Leicht wird es gegen die Sachsen nicht, denn die haben im Gegensatz zu den Münchnern bei ihren drei Saisonerfolgen schon einiges an Selbstvertrauen getankt und stehen in der Tabelle auf Rang drei.

3. Liga live: TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden am 14. September ab 14 Uhr live im Stream und BR Fernsehen. Ihr Reporter ist Bernd Schmelzer.

Sieg auch für Giannikis wichtig

Ein Sieg wäre für Coach Giannikis wichtig. Denn nur wenn die neue Mannschaft zeigt, dass sie sich weiter nach oben arbeiten kann, wird sein Trainerstuhl nicht heftiger wackeln. Der 44-Jährige zeigte sich nach dem ersten Saisonsieg demonstrativ optimistisch: "Das war ein guter Auftritt der Mannschaft, mit drei Niederlagen und dem Druck, der hier gemacht wird, so zu spielen", lobte der Coach. Man sei ja in der Vergangenheit auch nicht "abgeschossen" worden.