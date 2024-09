Bayerischer Sportpreis: Die Verleihung im Stream & Fernsehen

Beim Bayerischen Sportpreis werden seit 2002 Bayerns beste Athletinnen und Athleten, herausragende Persönlichkeiten und hervorragende Leistungen im bayerischen Sport ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr verleiht eine Jury, der Bayerns Sport- und Innenminister Joachim Herrmann vorsitzt, Preise in unterschiedlichen Kategorien.

In diesem Jahr stehen die Goldmedaillen-Gewinner von Paris 2024 im Mittelpunkt. Josia Topf und Taliso Engel bei den Paralympics und Oliver Zeidler und Jessica von Bredow-Werndl bei Olympia waren in diesem Jahr in einer eigenen Liga unterwegs.

Sieben Kategorien beim Bayerischen Sportpreis

Doch nicht nur die Olympioniken stehen im Mittelpunkt - in insgesamt sieben Kategorien werden Preise verliehen und große Persönlichkeiten des bayerischen Sports geehrt. Der Bayerische Rundfunk überträgt die Verleihung des Bayerischen Sportpreises am Sonntag, 13. Oktober, ab 22.15 Uhr im BR Fernsehen und im Stream. Der Moderator ist Markus Othmer.