DFB-Frauen mit Kantersieg in der Schweiz - Sehitler feiert Debüt

Angeführt von Laura Freigang und Lea Schüller haben die deutschen Fußballerinnen ihren vorletzten Test des Jahres mit Bravour bestanden. Die Jokerin von Eintracht Frankfurt (50./64.) und die FC-Bayern-Stürmerin (56./90.+1) trafen beim 6:0 (1:0) in der Schweiz doppelt für die verjüngte DFB-Auswahl. Christian Wück feierte im dritten Spiel als Bundestrainer den zweiten Sieg.

Sjoeke Nüsken (43.) und die starke Debütantin Cora Zicai (73.) erzielten die weiteren Tore gegen den kommenden EM-Gastgeber in Zürich, einer der acht EURO-Spielorte im nächsten Sommer.

Schüller erbt Popps Rückennummer elf

"Das erste Tor hat uns Selbstvertrauen gegeben, das hat man gesehen. Aber dann sind wir gut in den Flow gekommen", sagte Linda Dallmann am ZDF-Mikrofon. Zum Abschluss des Jahres geht es für das deutsche Team am Montag (20.30 Uhr/ARD) noch in Bochum gegen Italien.

Im DFB-Tor bot Wück für sein EM-Casting wie angekündigt eine Debütantin in der Startelf auf. In Abwesenheit der pausierenden Ann-Katrin Berger begann erstmals Sophia Winkler (21) von der SGS Essen, bekam aber wenig zu tun. Als Sturmspitze erbte Schüller die Rückennummer 11 von Alexandra Popp, die sich im Oktober verabschiedet hatte.

In Popp-Manier prüfte sie die Schweizer Torhüterin Elvira Herzog von RB Leipzig gleich zweimal per Kopf (5./13.), allerdings zu unpräzise. Das DFB-Team diktierte in der Anfangsphase das Geschehen - musste aber mit weit aufgerückter Abwehr höllisch aufpassen, von der Offensive um Starstürmerin Alisha Lehmann nicht ausgekontert zu werden.

Freigang und Schüller schnüren Doppelpack

Die Schweiz stand zunehmend tiefer und gut sortiert, den Deutschen fehlten Tempo und Ideen, um das Bollwerk zu knacken. Auch gegen Cercis Schuss aus spitzem Winkel war Herzog auf dem Posten (37.), es brauchte einen Standard: Nach einer Ecke von Klara Bühl war Nüsken per Kopf kurz vor der Pause zur Stelle.

Wück brachte zur zweiten Hälfte frische Kräfte und bescherte Zicai (SC Freiburg) an ihrem 20. Geburtstag das erste Länderspiel. Auch Freigang mischte nun mit und bestätigte mit ihrer erfolgreichen Direktabnahme nach Flanke der ebenfalls eingewechselten SGE-Kollegin Pia-Sophie Wolter ihre starke Form.

Sehitler-Debüt zwei Tage nach 18. Geburtstag

Mit zehn Toren ist die 26-Jährige die derzeit beste Bundesliga-Torschützin. Nun lief es bei der DFB-Auswahl: Eine Halbfeldflanke von Zicai berührte Schüller nur noch minimal, schraubte ihre Quote aber so auf 46 Treffer im 68 Länderspielen.

Danach durfte auch FC-Bayern-Juwel Alara Sehitler (18) ihre Premiere geben. Erneut Freigang nach Wolter-Flanke sorgte für noch klarere Verhältnisse, ehe Zicai ihren Einstand nach dem Assist mit ihrem Tor krönte.