Erste Niederlage für Wück bei emotionalem Popp-Abschied

Johannes-Patzer und 30-Meter-Tor

Den schwungvollen Eindruck von Wembley, als die DFB-Elf nach 29 Minuten schon 3:0 geführt hatte, bestätigte das frische Personal nur in der Anfangsphase. Endemann flankte auf Cerci, die per Kopf zum frühen 1:0 traf. Kurz darauf setzte Rauch den Ball an den Pfosten, Klara Bühl scheiterte an Torhüterin Mackenzie Arnold. Die teils irren Tempovorstöße von London konnte die DFB-Elf derweil selten fahren, weil Australien meist tiefstehend verteidigte. Auch Popps Tor-Plan misslang, ein Freistoß der ewigen Anführerin blieb in Australiens Mauer hängen.

Auf der anderen Seite wurde es immer dann gefährlich, wenn die Gäste schnell umschalteten. Johannes bewahrte mit zwei Glanzparaden ihre Elf vor dem Ausgleich, der nach einem Cerci-Fehlpass im Mittelfeld dann doch fiel. Cooney-Cross schaltete schnell, sah, dass Johannes weit vor ihrem Tor stand, und traf den Ball perfekt. Die Zuschauer, unter ihnen Ex-Bundestrainer Horst Hrubesch, staunten.

Popps letztes Länderspiel endet mit Niederlage

Etliche Wechsel nach der Pause Wück reagierte zur Pause, Lina Magull und Sophia Kleinherne kamen, später auch noch Dallmann, Brand und Pia-Sophie Wolter. Was nicht kam, waren weitere Ideen gegen Australiens Defensivriegel. Hin und her schoben Wücks Spielerinnen den Ball, nur Lücken fanden sie kaum.

Wück verschränkte die Arme. Was er sah, gefiel ihm nicht. Zumal Johannes bei Steph Catleys Ecke am Ball vorbei schlug, Hunt nickte zur Gästeführung ein. Wolter und Dallmann verpassten quasi im Gegenzug das 2:2, auf der Bank verfinsterte sich Popps Miene. Ihr letztes DFB-Spiel endete mit einer Niederlage - an der sie freilich wenig Anteil trug.