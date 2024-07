Island - Deutschland | 12.07., 18.15 Uhr | Radioreportage

Inmitten der EM-Euphorie der Fußball-Männer, steht für die DFB-Frauen am Freitag (12.07.) ein EM-Qualifikationsspiel gegen Island an.

Das Ticket für die EURO 2025 in der Schweiz hat die Mannschaft rund um Giulia Gwinn, Klara Bühl und Jule Brand zwar schon vorzeitig gelöst, die Partie möchte Trainer Horst Hrubesch aber nutzen, "um zu testen und auszuprobieren". Zwischen dem 25. Juli und dem 11. August stehen immerhin schon die Olympischen Spiele in Paris an. Der scheidende Bundestrainer hofft bei den Sommerspielen auf "eine unvergessliche Erfahrung".

Nach der Partie gegen die Isländerinnen am Freitag, steht noch eine letzte Pflichtspielaufgabe gegen Österreich an - am 16.07. in Hannover.