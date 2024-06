"Heimspiel 74" - die erste Fußball-WM in Deutschland

Besser könnte das Datum der Europameisterschaft 2024 in Deutschland nicht passen. Die Fußball-Nationalmannschaft zeigt unter Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder guten, mitreißenden Fußball. Und die Fans feiern rund um die zehn EM-Stadien im ganzen Land ein europäisches Fußballfest.

Auch vor 50 Jahren, als zum ersten Mal überhaupt eine WM in der Bundesrepublik ausgetragen wurde, ließ eine deutsche Elf die Fußballherzen höher schlagen. Beim Höhepunkt standen am 7. Juli 1974 im Finale gegen die Niederlande in München zahlreiche spätere Fußball-Legenden auf dem Platz: Sepp Maier - Franz Beckenbauer, Georg Schwarzenbeck, Berti Vogts, Paul Breitner - Rainer Bonhof, Uli Hoeneß, Wolfgang Overath - Jürgen Grabowski, Gerd Müller, Bernd Hölzenbein.

Vor 78.200 Zuschauern brachte aber zunächst Johan Neeskens das Oranje-Team per Strafstoß in der zweiten Minute in Führung. Zum 1:1-Ausgleich traf Paul Breitner (25') - ebenfalls vom Punkt. Gerd Müller machte auf Vorlage von Bonhof den 2:1-Erfolg in der 43. Minute perfekt.

Hoeneß: "Nicht dabei sein? Das gab’s nicht“

Beim Großereignis als Nationalspieler dabei zu sein, hatte schon damals auch für die Spieler des FC Bayern, viel bedeutet. "WM 74, WM in München, Heimatstadt und dann nicht dabei sein? Das gab’s nicht“, erinnert sich Uli Hoeneß. Und er sollte Recht behalten. Die Mannschaft um Kapitän Franz Beckenbauer holte den Titel, der für Sepp Maier für immer "das Höchste bleibt, was man erreichen kann.“

Für Libero Franz Beckenbauer, Kapitän und Anführer der Mannschaft von 1974, war der Gewinn des Titels die Krönung des Kaisers in "seinem sportlichen Wohnzimmer“, dem Münchner Olympiastadion. "Er war der Beste zu seiner Zeit und es ist kein Besserer nachgekommen“, sagt Günter Netzer über seinen Freund und langjährigen Teamkollegen in der Nationalmannschaft.

Müller macht den Sieg perfekt

Im Fokus stand auch Gerd Müller, der Bomber der Nation, der das Leder zum entscheidende 2:1 einnetzte. Keiner hat mehr Tore erzielt als der erfolgreichste Stürmer der deutschen Fußballgeschichte. Zuvor hatte Paul Breitner, die Fußball-Ikone aus Kolbermoor, den Ball zum 1:1 ins Netz geschoben. Auch er, ein Spieler des FC Bayern.

Themenabend im BR Fernsehen

Das Jubiläum feiert der BR mit einem Themenabend: "Was für ein Fußball-Sommer 2024: Nicht nur mit der spannenden Europameisterschaft im eigenen Land, sondern auch mit einem großen Jubiläum: 50 Jahre 'WM-Finale dahoam 1974' mit vielen bayerischen Helden – natürlich ein Anlass für uns, darauf zurückzublicken und die Fußball-Legenden von damals zu ehren", sagt BR-Sportchef Christoph Netzel.