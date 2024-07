Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Brände und Leichenfund in Altdorf: Hunde suchen vermisste Frau

Der Großbrand und der Leichenfund am Sonntagnachmittag in Altdorf bei Nürnberg wirft immer noch viele Fragen auf. Die Polizei will den Toten am Montag obduzieren. Nach seiner vermutlichen Ehefrau wird immer noch gesucht - auch mit Leichensuchhunden.