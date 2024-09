FCB-Leihgabe Bryan Zaragoza stoppt Flick und Barça-Siegesserie

In etwa so haben sie sich das vorgestellt beim FC Bayern München: Der flinke spanische Flügelläufer Bryan Zaragoza zog am Samstagabend von der Mittellinie aus einen Sprint an, ließ alle Gegenspieler hinter sich, umkurvte den gegnerischen Torwart und stupste den Ball mit seinem rechten Fuß ins Tor. Was für ein Solo! Eine feine Einzelleistung - und ein entscheidendes Traumtor.

Doch, Vorsicht: Zaragoza zog diesen Sprint nicht beim Bundesliga-Spitzenspiel der Münchner gegen Leverkusen (1:1) an - sondern in Spanien. Genauer: in Pamplona, für seinen aktuellen Verein CA Osasuna. Er ist dorthin aus München ausgeliehen. Und er traf hier zum 2:0 gegen den FC Barcelona von Ex-FC-Bayern-Trainer Hansi Flick - am Ende siegte Zaragozas Mannschaft 4:2.

Zaragoza Torschütze und Vorlagengeber - Flick verpasst Rekord

Bereits zuvor legte der 1,64 Meter kleine Fußballer das 1:0 von Ante Budimir vor, nachdem er Barcelona-Verteidiger Joules Koundé an der Eckfahne stehen ließ und fein nach innen flankte. Wo der kroatische Stürmer aus fünf Metern ins Tor traf. Zaragoza drückte der Partie seinen Stempel auf. Anders als in München unter Trainer Thomas Tuchel in der vergangenen Saison fühlt er sich in Osasuna offenbar pudelwohl - und vielleicht kann er damit auch wieder für neue Aufgaben beim FCB reifen.

Für Flick war es die erste Saison-Niederlage in der spanischen Liga - zuvor hatte er nur in der Champions League in Monaco verloren. Er verpasste damit auch gleichzeitig einen Rekord. Denn mit einem Sieg in Pamplona hätte Barça die Vereinsbestmarke aus der Saison 2013/14 eingestellt, als unter dem argentinischen Trainer Gerardo Martino acht Siege nacheinander gelungen waren. Für die Mannscaft war es im Übrigen das erste Spiel ohne den Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen, der vermutlich bis zum Saisonende ausfällt.

Ex-Bundestrainer Hansi Flick nimmt Schuld auf sich

Die Umstellungen vor dem neuen Torhüter Iñaki Peña auf dem Feld waren es, die Barcelona offensichtlich außer Tritt brachten, Trainer Hansi Flick hat umgehend die Schuld auf sich genommen. "Wir müssen die Niederlage akzeptieren, heute war nicht unser bester Tag", sagte der frühere Bundestrainer im Anschluss an das 2:4.

Das habe auch mit seiner Aufstellung zu tun gehabt, "aber wir mussten es so machen", sagte Flick. "Viele Spieler haben viele Minuten gespielt, das ist meine Verantwortung, ich habe entschieden, es so zu machen. Es geht um mich, nicht um die Spieler." Flick hatte unter anderem die Stammkräfte Lamine Yamal und Raphinha zunächst auf die Bank gesetzt. Die Katalanen spielen bereits an diesem Dienstag wieder in der Champions League gegen Young Boys Bern.

Nach dem 2:0 zur Halbzeit, an dem der 23-jährige Zaragoza maßgeblichen Anteil hatte, wurden in Hälfte zwei die Gäste etwas stärker. Pau Victor erzielte das Anschlusstor (53.). Doch Budimir per Foulelfmeter (72.) und Joker Abel Bretones (85.) stellten den Sieg des Außenseiters sicher. Der späte Treffer des eingewechselten Yamal (89.) war nur noch Ergebniskosmetik.