18-jährige Schweizerin nach Sturz bei Rad-WM verstorben

Furrer galt als großes Talent im Schweizer Radsport. Sie war nicht nur auf dem Straßenrad, sondern auch auf dem Mountainbike und im Cyclocross in Wettkämpfen aktiv. Bei der Mountainbike-EM in Rumänien hatte sie im Mai die Bronzemedaille im Team-Wettkampf gewonnen. Furrer lebte in der Nähe der WM-Strecke in Zürich.

Diskussionen um Sicherheit

In der jüngeren Vergangenheit häufen sich schwere Stürze im Radsport. Neben dem Norweger Drege, der bei der Österreich-Rundfahrt auf der Abfahrt vom Großglockner gestürzt und ums Leben gekommen, war, verlor auch der Schweizer Gino Mäder im Juni 2023 sein Leben. Er war auf einer Abfahrt des Albula-Passes von der Straße abgekommen. Mäders Tod hatte die Debatten um die Sicherheit im Radsport angestoßen.