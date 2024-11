Unterhaching kickt 1860 aus dem Landespokal

Pech für Löwen - Schröter scheitert an Latte

Denn rund eine Minute später wurden sie schon wieder gefährlich: Julian Kügel lief alleine auf das Tor zu. Dieses Mal aber machte Vollath alles richtig und kämpfte sich im Eins-gegen-Eins durch. Kügels Glanzmoment sollte in der zweiten Halbzeit kommen: Breuer lieferte eine Traumflanke, Kügel köpfte den Ball gekonnt in den Kasten (2:0). Die Mannschaft von Trainer Marc Unterberger zeigte sich fortan präsenter.

Pech hingegen für die Löwen: In der 70. Spielminute war ein Treffer in Reichweite. Erst klatschte ein Ball von Morris Schröter an die Latte, der Abpraller landete bei Maximilian Wolfram – seinem Schuss aber kam Kai Eisele in die Quere.

Lamby trifft zur Vorentscheidung

Was 1860 nicht schaffte, gelang Unterhaching zum dritten Mal: Max Lamby machte in der 78. Minute den Sack endgültig zu. Der 21-Jährige schnappte sich den Ball von Manuel Stiefler und schoss stramm aufs Tor – Vollath war chancenlos. 3:0 für Haching. Ergebniskosmetik betrieben die Löwen erst ganz am Ende der Partie: Da köpfte Jesper Verlaat zum 1:3 ein.

Hängende Köpfe bei 1860, Jubel bei den Hachingern – sie dürfen weiter von der DFB-Pokal-Teilnahme und dem "großen Pokallos" träumen.