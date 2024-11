Musiala: "Ich bin stolz auf diesen Kopfball"

Julian Nagelsmann war hochzufrieden. "Es war nahezu perfekt, wir haben ein unglaublich gieriges Spiel abgeliefert, sowohl offensiv wie defensiv", fand der Bundestrainer nach dem überraschend deutlichen 7:0 (3:0) gegen Bosnien-Herzegowina. Besonders die "sehr gute Aggressivität in allen Phasen des Spiels" hatte Nagelsmann gefallen. Er sieht seine Mannschaft weiter auf einem guten Weg, "aber auf einem Weg".

Nagelsmann schwärmt: Schnelles Umschaltspiel war top

Auch nach den Wechseln in der zweiten Halbzeit sei kein Bruch drin gewesen. Gegenpressing, Balleroberungen, aber auch das schnelle Umschaltspiel wie etwa beim 6:0 von Leroy Sané hätten sehr gut funktioniert. Und so erwärmte die DFB-Auswahl im bitterkalten Freiburger Stadion die Fans, die die Mannschaft während und nach der Partie lautstark feierten.

Einer, der sich wieder mal eine "1 mit Sternchen" verdiente, war FC-Bayern-Profi Jamal Musiala. Sein lehrbuchreifer Kopfball zum frühen 1:0 in der 2. Minute löste gegen einen tief stehenden Gegner alle Ketten und sorgte dafür, dass erst gar keine Verkrampfung aufkam. "Es hat Spaß gemacht. Was wir machen wollten, haben wir richtig gemacht. Jeder konnte frei spielen", fand der 21-Jährige.

"Kopfballungeheuer" Musiala: "Den habe ich echt gut getroffen"

Dass er nach diversen Kopfballtreffern in den letzten Wochen nun sogar spaßig als "Kopfballungeheuer" bezeichnet werde, scheint ihm zu gefallen. Das 1:0 gegen Bosnien-Herzegowina war auch ein besonders schöner Kopfballtreffer - genau platziert und gegen die Flabnkenrichtung: "Ich habe den echt gut getroffen, ich bin stolz auf den Kopfball", sagte er.

Und die Mannschaft sieht auch Musiala weiter im Aufwärtstrend. So kann's gerne weitergehen: "Wir haben heute gesehen, was für Qualitäten wir haben. Wir wollen immer den Sieg holen und zeigen, dass wir mit Spaß spielen wollen." Er hofft, dass die Mannschaft weiter in jedem Spiel einen Schritt nach vorne macht, "um dann in einem Jahr da zu sein, wo wir sein wollen". Damit könnte er die Finals der Nations League meinen oder aber auch schon die WM 2026.