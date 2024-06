Aus dem Nichts: Xherdan Shaqiri ist wieder da

Immer dann, wenn die Fußball-Welt oder Fußball-Europa seine Augen auf ein großes Turnier richtet, taucht Xherdan Shaqiri auf einmal aus der Versenkung auf. Der mittlerweile 32-Jährige, der seine Vereinskarriere eigentlich in den USA auszuklingen schien, bläst auch bei der EM 2024 in Deutschland wieder zur "Shaq-Attack". Am Mittwochabend in Köln sorgte der frührere Bayern-Star für den nächsten Knaller und schoss sich endgültig in die Geschichtsbücher.

"Warum schießt du?": Traumtor erstaunt Sommer

In der 26. Minute hatte sich Shaqiri in die schottische Abwehr gemogelt, einen zu kurz geratenen Rückpass erlaufen und den Ball kurzerhand aus 20 Metern per Direktabnahme im linken Torwinkel versenkt. So wie sein Schweizer Teamkollege Yann Sommer dürften die meisten Fußballfans die Szene beschreiben: "Zuerst habe ich gedacht: 'Warum schießt du? Bitte nicht.'" Doch nur eine Sekunde später, als die Kugel im Netz einschlug, kam die Erkenntnis: "Es ist halt Shaq."

EM- und WM-Torserie: Shaqiri legt im Rennen mit Ronaldo vor

Sein Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand war enorm wichtig für die Schweiz im Kampf um das Achtelfinale, das schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Deutschland (Sonntag, 21 Uhr in der BR24Sport-Radioreportage) so gut wie sicher ist. Obendrein war es ein historischer Kunstschuss: Xherdan Shaqiri ist nun der einzige Fußballer, der bei den vergangenen drei Europameisterschaften und drei Weltmeisterschaften mindestens ein Tor erzielte. Auch der omnipräsente Cristiano Ronaldo kommt da nicht ran, dem portugiesischen Rekordmann wartet noch auf einen Treffer bei der diesjährigen EURO.

Ein weiterer Beweis seiner Qualität: Der nur 1,65 Meter große, aber extrem muskulöse Linksfuß hat nun jeweils fünf Treffer bei EM und WM auf dem Konto und ist damit Teil eines illustren Kreises: Neben Ronaldo schafften dies nur Michel Platini, Jürgen Klinsmann, Zinédine Zidane, Thierry Henry und Romelu Lukaku.

Shaqiri-Show: Ein Tor schöner als das andere

Und seine Großturnier-Tore bleiben im Gedächtnis - nicht nur sein wahnsinniger Seitfallzieher aus 16 Metern bei der EM 2016 gegen Polen. Bei seinem Doppelpack gegen die Türkei bei der EURO 2020 traf er zweimal perfekt in den Winkel, einmal mit rechts und einmal mit links. Im Vorrundenspiel bei der WM 2014 gegen Honduras traf Shaqiri sogar gleich dreimal, das 1:0 knallte er dabei ebenfalls links oben ins Kreuzeck.

"Es war ja nicht das erste Mal, dass ich ein so schönes Tor geschossen habe", sagte Shaqiri am Mittwoch: "Vor allem in so Events, bei Europa- und Weltmeisterschaften, genieße ich es jedes Mal." Doch seine Leistungen polarisieren und erfordern eine sehr ambivalente Betrachtung seines Schaffens. Seine eigenwillige, impulsive und spektakuläre Spielweise hat ihn unter anderem zum FC Bayern und dem FC Liverpool geführt, wo er jeweils (wenn auch nur als Ergänzungsspieler) die Champions League gewann.

Trotz großer Titel und Top-Klubs: Karriere versandet früh

Wirklich nachhaltig überzeugen konnte Shaqiri mit Ausnahme einzelner Kunststücke und Traumtore aber nirgends. Seine Statistiken mit 180 Treffern in 498 Pflichtspielen sind ordentlich, aber eben nicht Weltklasse. "Alpen-Messi" oder "Kraftwürfel", Man of the Match oder wechselhafte Diva, die Extreme seines Schaffens lassen sich ganz gut an den von außen herangetragenen Prädikaten verdeutlichen.