EM-Rezept: DFB-Chefkoch Schmaus kocht Musialas Lieblingsgericht

Youngster Jamal Musiala vom FC Bayern München ist mit zwei Toren der erfolgreichste Youngster der Fußball-EM. und aktuell auch Torschützenkönig. Der 21-Jährige wurde 2003 in Stuttgart geboren und pflegt immer noch seine schwäbischen Wurzeln. "Mittagessen, Abendessen, als ein Snack - Maultaschen sind immer in meinem Kühlschrank", verriet er einmal in einem Interview mit dem Lifestyle-Magazin GQ. Auch nach dem 2:0 gegen Ungarn gab es noch das Lieblingsgericht des Dribblingkünstlers - garniert mit Tomatensoße und Maggi.

Chefkoch Anton Schmaus verrät sein Maultaschen-Rezept

Anton Schmaus, Sternekoch aus Regensburg und Chefkoch der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, stellt seine Maultaschen-Kreation vor und verrät auch das Rezept.

Nudelteig

550g Weizenmehl Type 550

170g Voll-Ei

25g Eigelb

25ml Olivenöl

60ml Wasser

15g Salz

Alle flüssigen Zutaten mixen.

Das Mehl dann anschließend mit der Flüssigkeit in einer Küchenmaschine verkneten. Gegebenenfalls nochmals etwas Wasser hinzugeben, falls der Teig zu trocken sein sollte. Dann den Teig in Folie einschlagen und ca. 6 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.

Maultaschenfüllung

250g Kalbsbrät (sehr fein gewolftes Kalbfleisch)

250g Kalbshack

125g geräucherter Rinderspeck

125g Rinderpastrami

2 kleine Zwiebeln

1/2 Stange Lauch

250g blanchierter und ausgedrückter Spinat (alternativ TK-Spinat)

1/2 Bund Petersilie

1/2 Bund Schnittlauch

1 Ei

1 Brötchen in Milch eingeweicht

Salz, Pfeffer, Muskat, Majoran

Die Zwiebeln und den Lauch grob würfeln und in etwas Butter leicht anschwitzen, dann den Rinderspeck und das Pastrami hinzugeben und ebenfalls etwas mit anschwitzen. Das Ganze nun kräftig mit Salz, Pfeffer würzen und etwas Majoran und Muskat hinzugeben.

Nun Spinat, grob gehackte Petersilie und geschnittenen Schnittlauch hinzugeben und kräftig durchrühren. Die Masse dann aus dem Topf nehmen, das eingeweichte Brötchen hinzugeben und alles durch den Fleischwolf und die feine Scheibe drehen. Anschließend die gewolfte Masse mit dem Brät, dem Hackfleisch und dem Ei vermengen und nach eigenem Geschmack nochmals mit Salz & Pfeffer nachwürzen.

Zubereitung

Den Nudelteig gleichmäßig dünn (ca. 3-5mm) ausrollen und die Füllung mit Hilfe eines Spritzbeutels gleichmäßig auftragen. Den Teig dann einschlagen und dann mit Hilfe eines Teigrades in gleich große Maultaschen schneiden.

Wasser mit kräftig Salz aufkochen und die Maultaschen darin ca. 2-3 Minuten kochen und dann anschließend in Eiswasser abschrecken.Die Maultaschen können dann in Butter gebraten oder in einer Rinderbrühe serviert werden.@Anton Schmaus