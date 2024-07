EM 2024: Oranje-Party - Niederlande stürmen ins Viertelfinale

Die Stimmung der niederländischen Fans schien schon vor dem Spiel in München das Maximum erreicht zu haben, doch nach dem 3:0 (1:0) gegen Rumänien, legten die Orangefarbigen noch eins drauf. Cody Gakpo und Donyall Malen schossen ihre Mannschaft ins Viertelfinale.

Gakpo trifft mit erster Chance für Oranje

Gakpos Treffer in der 20. Spielminute veränderte die Dynamik maßgeblich. Zuvor schienen die Underdogs aus Rumänien nämlich die Partie im Griff zu haben. Beim physisch starken und schnellen Spiel der "Tricolorii" kam die Oranje erst nicht wirklich zum Zug.

Der Einsatz der Rumänen forderte Opfer: Ianis Hagi, Sohn der Ikone Gheorghe Hagi, trug nach einem Zusammenprall mit Denzel Dumfries bereits nach vier Minuten einen Kopfverband - eine Art optischer Beweis, dass er und seine Mitspieler sich gewiss nicht schonen wollten.

Doch dem siegeswilligen Auftritt machte Gakpo einen Strich durch die Rechnung: Der Liverpooler schoss von zwölf Metern Entfernung ins Netz - Florin Nita war chancenlos. Die niederländischen Fans waren in Ekstase, das orangefarbene Zuschauermeer im Münchner Stadion tanzte, feierte und jubelte.

Malen wird Held der Niederlande

Mit dem 1:0 ging es in die Kabinen, die Schnelligkeit der Niederlande setzte sich in der zweiten Hälfte fort. Die Rumänen waren kaum mehr präsent und ihre Niederlage war in der 83. Spielminute fast schon besiegelt. Da erhöhte Malen zum 2:0. Wenig später war Malen wieder der Held der Oranje: Mit einem überragenden Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit setzte der Dortmunder ein fettes Ausrufezeichen und eine Warnung an den Gegner, auf den die Niederlande im Viertelfinale trifft - denn Koemans Elf scheint neuen Schwung bekommen zu haben.

Niederlande zuletzt 2008 in EM-Viertelfinale

Der Doppel-Torschütze Malen war einer der Spieler, den Trainer Ronald Koeman nach der 2:3-Niederlage gegen Österreich neu in die Startelf schickte - auch Xavi Simons und Steven Bergwijn rückten in die Startelf für Lutsharel Geertruida, Joey Veerman und Donyall Malen auf.

Bei den Rumänen hingegen waren zwei neue Spieler in der Startelf: Vasile Mogos ersetzte den gelbgesperrten Nicusor Bancu links hinten, Dennis Man kam für den erkälteten Florinel Coman zum Einsatz.

Die Niederländer waren durch die Vorrunde gestolpert, nach einem 2:3 im Spiel gegen Österreich hatten sie nur Rang drei hinter der Mannschaft von Ralf Rangnick und den ebenfalls wenig überzeugenden Franzosen belegt. Ihre EM-Bilanz sprach auch nicht für sie: Zuletzt waren sie 2008 in das Viertelfinale eingezogen.