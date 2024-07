FCN-Rekord-Transfer: Can Uzun wechselt zu Eintracht Frankfurt

Der Transfer zog sich, doch nun steht es fest: Nürnbergs bester Angreifer Can Uzun hat einen neuen Verein. Der Nachwuchsstar des 1. FC Nürnberg wechselt zur kommenden Saison zu Bundesligist Eintracht Frankfurt. Das hat der Verein am Dienstag (2.7.2024) bestätigt. Uzun debütierte am 32. Spieltag der Saison 2022/23 für die erste Mannschaft des FCN.

Mit Frankfurt in der Europa League

In der gerade abgelaufenen Spielzeit entwickelte er sich dann zum absoluten Leistungsträger für den Verein, in dessen Jugend er wechselte, als er 13 war. In der abgelaufenen Saison war Uzun der wichtigste Offensivakteur für die Clubberer. Er erzielte insgesamt 16 Tore und legte zwei weitere Treffer vor in der zweiten Fußball-Bundesliga. "Ich bin dem Club unglaublich dankbar dafür, dass sie mich so gefördert, mir vertraut und mir meine ersten Schritte im Profifußball ermöglicht haben", sagte Uzun vor seinem Weggang.

"Für mich ist es jetzt an der Zeit, eine neue Herausforderung anzunehmen, um fußballerisch auf ein neues Level zu kommen. Dennoch wünsche ich dem Club alles Gute und werde den Verein immer in meinem Herzen tragen." Mit den Frankfurtern wird Uzun in der kommenden Saison nicht nur in Deutschland eine Etage höher Fußball spielen, sondern auch an der Europa League teilnehmen. Für die hatten sich die Frankfurter als Tabellen-Sechster der Vorsaison qualifiziert. Trainer ist dort übrigens der frühere FC-Bayern-Co-Trainer Dino Toppmöller.

Rekord-Ablöse für den 1. FC Nürnberg

Für Uzun wird Frankfurt laut Medienberichten eine Ablösesumme von elf Millionen Euro plus mögliche Boni von drei Millionen Euro überweisen. Zudem soll sich Nürnberg eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent gesichert haben. Für den 1. FC Nürnberg ist das eine Rekord-Ablöse, bislang standen für Philipp Wollscheid und Eduard Löwen bei deren Weggängen je sieben Millionen Euro zu Buche.

"Can Uzun steht exemplarisch für den Weg, den wir beim Club gehen wollen, junge Talente entwickeln und in den eigenen Reihen auf die Bundesliga vorbereiten", sagt der Nürnberger Sportvorsand Joti Chatzialexiou. "Can hat jetzt in vielen Dingen die Messlatte für unsere Nachwuchsspieler sehr hoch gehängt. Er ist ein absolutes Vorbild für unsere Nachwuchsspieler der aktuellen Zeit. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg bei der Eintracht.“"

Auch Brown wechselt nach Frankfurt

Die Nürnberger hatten in den vergangenen Monaten immer wieder angedeutet, dass Uzun nicht über den Sommer hinaus in Nürnberg zu halten sein wird, doch der Transfer zog sich. Offenkundig weil die Frankfurter Uzun erst im neuen Geschäftsjahr vorstellen wollten. Zahlreiche Vereine, darunter der FC Bayern, der VfB Stuttgart, Inter Mailand und der FC Sevilla, sollen über die Monate ihr Interesse an Uzun bekundet haben, der die EM-Teilnahme mit der Türkei verpasste. Erst kurz vor EM-Start wurde er bei den Türken, die im Achtelfinale auf Österreich treffen, aussortiert.

Ein Teamkollege bleibt Uzun in Frankfurt erhalten. Mit Nathaniel Brown hat sich die Eintracht bereits im Winter einen weiteren FCN-Youngster gesichert, ihn aber für den Rest der vergangenen Saison an seinen Jugendverein ausgeliehen.