Einmal Bundestrainer sein: Die EM-Startelf bei BR24 TikTok

Der Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht. Seit Freitag vor einer Woche sind die 26 Namen derjenigen fix, mit denen Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Heim-EM und damit auf Titeljagd geht. Mittelfeld-Ass Toni Kroos (Real Madrid), der mehrfache Welttorhüter Manuel Neuer oder Joshua Kimmich (beide FC Bayern München) sind klar dabei.

Lediglich für den unglücklichen, weil erkrankten Aleksandar Pavlović (FCB) musste Borussia-Dortmund-Motor Emre Can nachnominiert werden. Aber auch andere drängen auf die Plätze in der Startelf. So wie Benjamin Heinrichs von RB Leipzig oder Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart, dem Überraschungszweiten der vergangenen Bundesliga-Saison.

Startelf: Herausforderung für den Bundestrainer

Für Nagelsmann ist es eine Herausforderung, diejenigen aus den 26 besten Spielern des Landes zusammenzustellen, die den Weg zum Sieg einleiten sollen. Welche taktische Ausrichtung ist die optimale? Wie stark muss die Defensive sein, wie offensiv geht das DFB-Team an den Start? Wie spielt der Gegner? Alles Fragen, die das Personalpuzzle nicht einfach machen.

BR24 lässt einen zum Bundestrainer werden. Auf der Video-Plattform TikTok. Mit einem sogenannten interaktiven Filter, dem "EURO 2024: Deine Startelf"-Effekt. Solche Filter arbeiten mit "Augmented Reality", sie "erweitern" gewissermaßen die Wirklichkeit. Große Elefantenohren oder Hasenzähne, dazu noch eine lustig verzerrte Stimme – solche Videos hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen.

Wie der Startelf-Filter funktioniert

Bei dem Startelf-Filter von BR24 bekommen die Nutzer per Zufallsmodus Spieler aus dem deutschen 26er-Kader vorgeschlagen, die es dann auf die elf verfügbaren Plätze zu verteilen gilt. So hat man sein "eigenes" Team. Die Nutzer können mit dem Filter ein Video erstellen und erzählen, wie weit sie glauben, mit dieser Aufstellung zu kommen.