DFB-Team vor dem Umbruch - Nagelsmann als "Manager" gefordert"

DFB-Nachwuchschef: "Wir müssen uns strecken"

Nur der Nachwuchs bereitet den DFB-Verantwortlichen gelegentlich noch sorgen. Für die bevorstehenden Länderspiele hat Nagelsmann mit Angelo Stiller nur einen echten Neuling dabei. In der Breite fehlen im Deutschen Fußball-Bund derzeit die Ausnahmetalente.

"In der A-Nationalmannschaft brauchen wir auf allen Positionen 20- bis 25-jährige Spieler, die da reindrücken", sagt Hannes Wolf. Der Sportdirektor für den Nachwuchs und die Entwicklung im DFB räumt selbstkritisch ein: "Da müssen wir auch nachschärfen. Das ist uns in den letzten Jahren nicht ganz so gelungen. Da arbeiten wir hart an der Identität, auch in Inhalten, Haltung dazu. Dann geht's nach vorne."

Doch der Weg dahin ist laut Wolf durchaus noch lang. "Wir haben wunderbare Vereine, unglaubliche Fußballorte in Deutschland, eine unglaubliche Fußballkultur. Wir wollen die einfach in tolle Spieler ummünzen", sagt er zwar. Aber: "Da werden wir besser, aber wir müssen uns trotzdem strecken."