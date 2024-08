Manuel Neuer nach DFB-Rücktritt: Ängste, Zweifel, Wunder

Wann hört Neuer beim FC Bayern auf?

Beim FC Bayern steht Manuel Neuer vorerst weiter zwischen den Pfosten. Bezüglich eines Karriereendes zog der Torwart einen bildhaften Vergleich. Auch mit 38 habe er noch "diese kindliche Leidenschaft für Fußball. Wenn ich in 20 Metern Entfernung einen Ball auf dem Rasen liegen sehe, muss ich rüber laufen und etwas damit machen."

"An dem Tag, an dem ich nicht mehr rüber renne, um den Ball zu holen, weiß ich, dass es an der Zeit sein wird, damit aufzuhören." So beschreibt Neuer seine derzeitigen Überlegungen, wann er die Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängen wird.