DFB-Kapitän Gündogan tritt aus Nationalmannschaft zurück

Ilkay Gündogan wird künftig nicht mehr für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auflaufen. Das teilte der amtierende DFB-Kapitän am Montag über seine Social-Media-Kanäle mit. Der Mittelfeldspieler war im September 2023 vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick zum Kapitän ernannt worden und füllte das Amt auch unter Julian Nagelsmann während der Heim-EM in diesem Sommer aus.

Gündogan sehr stolz "auf 82 Länderspiele für mein Heimatland"

Gündogan absolvierte 82 Spiele für Deutschland (19 Tore). "Eine Zahl, die ich mir so hätte niemals erträumen können, als ich 2011 mein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben habe", schrieb der 33-Jährige nun, er blicke mit "sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück".

Höhepunkt der DFB-Karriere sei "ganz klar die riesige Ehre, dass ich im vergangenen Sommer bei unserer Heim-EM die Mannschaft als Kapitän anführen durfte! Uns ist nach all den Jahren zuvor gelungen, die Nation endlich wieder stolz zu machen." Die Entscheidung zum Rücktritt sei nun nach "einigen Wochen Bedenkzeit" gefallen. Bereits vor der EM habe er "in meinem Körper, aber auch in meinem Kopf eine gewisse Müdigkeit" verspürt, "die mich zum Nachdenken gebracht hat. Und die Spiele auf Vereins- als auch Länderebene werden nicht weniger."

Nagelsmann würdigt Gündogan nach Rücktritt

Bundestrainer Julian Nagelsmann würdigte Gündogan nach dessen Rücktritt als "herausragenden Kapitän". "Ich bin sehr stolz, dass İlkay unser Kapitän war. Er hat häufig selbst geglänzt, noch häufiger hat er andere in der Nationalmannschaft glänzen lassen. Sein feiner Fuß wird uns fehlen, seine guten Ideen", sagte Nagelsmann in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Nagelsmann betonte, dass er gerne noch mit Gündogan weitergearbeitet hätte, aber man respektiere seine Entscheidung.

Zukunft im Verein derzeit ungewiss

Gündogan, der die Jugend-Auswahlteams durchlief, stand erstmals im Jahr 2011 für die A-Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf dem Platz. Er stand ohne Einsatz im Kader für die EM 2012, verpasste allerdings die WM 2014, bei der Deutschland den Titel gewann. Auch an der EM 2016 konnte er wegen einer Verletzung nicht teilnehmen. 2018 und 2022 nahm er mit Deutschland an den Weltmeisterschaften teil, auch 2021 spielte er die europaweite EM mit dem DFB-Team. Im vergangenen Jahr war er von Manchester City zum FC Barcelona gewechselt. Ein Verbleib bei den Katalanen ist derzeit ungewiss.