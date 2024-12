Biografie über Nürnbergs Club-Idol: "Max Morlock – hoch hinaus"

Club-Historiker Bernd Siegler macht beim Interview im Museum des 1. FC Nürnberg schnell klar: Ihm ist die Biografie "Max Morlock – hoch hinaus" eine Herzensangelegenheit. Siegler hat das Leben des Maximilian, genannt Max oder Maxl, Morlock vom schüchternen, kleinen Straßenfußballer aus dem Nürnberger Arbeiter-Viertel zum Weltmeister über Jahrzehnte recherchiert. Jetzt ist seine Biografie erschienen, rechtzeitig vor dem 100. Geburtstag Morlocks am 11. Mai 2025.

Seit 1995 beschäftigt sich der Autor mit der Geschichte des 1. FCN. Sein Schwerpunkt war dabei immer die Zeit zwischen 1930 und 1963 – also die Zeit des Max Morlock beim Club, so Siegler. Zum 50-jährigen Jubiläum des "Wunders von Bern", hatte er die Ausstellung "Max Morlock – Weltmeister aus Nürnberg" mit kuratiert, über Jahrzehnte führte er immer wieder Interviews, durchstöberte zahlreiche Archive.

Private Einblicke und besondere Briefwechsel

Siegler, der Max Morlock nie persönlich kennenlernte, hat mit Max' Bruder Robert und seinen Töchtern Ursula und Birgit, mit Weggefährten und Mitspielern vom Club und der Nationalmannschaft gesprochen. So gewann er Einblicke in die jungen Jahre des Fußballers, in das Familienleben der Morlocks und in den Alltag in der Kabine und auf dem Platz. Dabei betonten viele, dass der Fußballer trotz all seiner Erfolge immer "auf dem Boden" geblieben sei. Dass er unfassbar "tüchtig", gewissenhaft, ein liebevoller Vater, ein humorvoller, geselliger Mensch gewesen sei, der auch seine Arbeit im eigenen Toto-Lotto-Laden und im Sportgeschäft liebte.

Spannend sind auch Dokumente, die Bernd Siegel beim Durchstöbern der Archive fand: Etwa den umfangreichen Briefwechsel von Max mit seinem Weltmeistertrainer Sepp Herberger. Oder der Überraschungsfund bei Morlocks zuhause: Ein langer Brief des Nationalspielers, den er noch am Abend vor dem WM-Endspiel in Bern an seine Schwiegermutter schrieb.