"Sons of Morlock" – zu Ehren einer Fußballlegende

Sieben Jahre ist es her, da kam den Fußballern Thomas Ziemer und Stephan Giesbert auf der Heimfahrt von einem Fußballturnier eine Idee. Sie nahmen sich vor, für sich und ihre Teamkollegen eigene Shirts zu kreieren. Auf der angelaufenen Fensterscheibe des Taxis zeichneten die beiden erste Designs und ließen sich dabei von einer ihrer Lieblingsserien "Sons of Anarchy" und Club-Legende Max Morlock inspirieren. Erst zwei Jahre später setzten Giesbert und Ziemer ihre Idee erstmals in die Tat um. Für eine gemeinsame Skifahrt mit Teamkollegen der Traditionsmannschaft ließen sie die ersten "Sons of Morlock" T-Shirts anfertigen. Auf einem Konzert der Sportfreunde Stiller in Erlangen war die Resonanz auf die erneut getragenen Outfits schließlich so positiv, dass sich Gisbert und Ziemer dazu entscheiden, ihre eigene Kollektion auf den Markt zu bringen.

Hommage an Nürnbergs größten Fußballer

Dass Max Morlocks Abbild die Kleidung zieren soll, war für die Freunde von Anfang an klar. "Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Max Morlock die größte Legende dieses Vereins ist", schwärmt Giesbert vom Namensgeber des Stadions und nun auch der neuen Kollektion. Der zweifache Deutsche Meister, der mehr als 900 Spiele für den 1. FC Nürnberg bestritt, wird von den Clubberern bis heute verehrt. Sein Anschlusstreffer im WM Finale 1954, das Deutschland am Ende mit 3:2 gewann, wird in Deutschland für immer unvergessen bleiben. Morlock stand für Kampfgeist, Siegeswille, aber eben auch für Bodenständigkeit. Morlock steht als Symbol für die glanzvollen Zeiten des FCN, er ist der Inbegriff für die DNA des Traditionsclubs, die im Logo der "Sons of Morlock" zu lesen ist.

Für die zukünftigen "Sons of Morlock"

Die Designs der Kollektion sind bewusst schlicht gehalten, in schwarz und weiß, vorne mit der Aufschrift und hinten mit dem Logo. "Sons of Morlock" richtet sich zwar an Fußballfans, ist aber keine Fankleidung im herkömmlichen Sinne und soll auch im Alltag gut getragen werden können. Die Kleidungsstücke werden auf Bestellung bei einem befreundeten Sportshop in Nürnberg-Fischbach produziert. So ist es Ziemer und Giesbert auch möglich, eine relativ große Auswahl verschiedener Artikel und Designs anzubieten. Der Verkauf erfolgt über die eigene Website mit integriertem Webshop. Teile des Erlöses sollen künftig dem Förderverein "Freunde fördern Fußball" zugutekommen. Wer sich für eines der Kleidungsstücke entscheidet, fördert am Ende also auch die Jugendarbeit des FCN, "die zukünftigen sons of Morlock", wie Thomas Ziemer betont.