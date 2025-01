Alpine Ski-WM 2025: Wann starten welche Favoriten?

Das Zielstadion ganz unten am Zwölferkogel von Hinterglemm soll in diesem Februar 2025 zum Hexenkessel der Alpinen Ski-Welt werden. Nach den Klassikern in Kitzbühel und Schladming dürfen die österreichischen Ski-Fans nun ihre Ski-Helden auch zur WM in einem ihrer bekanntesten Skigebiete begrüßen. Die Elite misst sich in Saalbach-Hinterglemm. Doch wer zählt zum Favoritenkreis bei der WM?

Rekord-Fahrer Shiffrin und Odermatt hoffen auf Medaillenregen

Eine ist da im Grunde seit der Ski-WM 2013 in Schladming zu nennen: Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin ist mittlerweile siebenmalige Weltmeisterin und hat zudem zwei Olympiasiege errungen. Sie hat in dieser Saison allerdings Verletzungsprobleme, nachdem sie im Riesenslalom in ihrer Heimat Killington schwer gestürzt war. Zuvor hat sie ihren Fabel-Rekord noch auf 99 Weltcup-Siege ausgebaut (und das im Alter von 29 Jahren) – und dürfte vor allem in den Technik-Disziplinen schwer zu schlagen sein. Wenn sie denn fit wird. Immerhin: Auf Skiern stand sie schon wieder.

Bei den Männern dürfte der Dominator Marco Odermatt heißen, der vor zwei Jahren die WM-Titel und Abfahrt und Riesenslalom gewann. Auch er ist ein Rekord-Mann: Schließlich hält er gemeinsam mit Marcel Hirscher, Ingemar Stenmark und Hermann Maier den Rekord für die meisten Siege in einer Saison (13) und gemeinsam mit Maier den für die meisten Podestplätze in einer Saison (22). Insgesamt drei Mal hat sich Odermatt schon den Gesamtweltcup gesichert. Aber für WM-Medaillen ist natürlich immer noch Platz in der Vitrine, im Riesenslalom, Abfahrt, Super-G und Team-Event könnte es Edelmetall für ihn regnen.

Aufstrebende Talente: Lara Colturi und Emma Aicher

Aber nicht nur die beiden werden im Scheinwerferlicht. Es kommen auch einige Youngster, die sich erstmals ins Rampenlicht fahren wollen. Da sind etwa die technisch beschlagenen Frauen Lara Colturi (Albanien, 18 Jahre) und Zrinka Ljutic (Kroatien, 20 Jahre), die bereits für Podestplätze sorgten. Im deutschen Team lohnt es sich auf Emma Aicher zu blicken, die sich in Cortina d’Ampezzo bei der WM 2021 bereits eine Bronzemedaille in der Mannschaft sichern konnte.

Deutsche Medaillenhoffnungen bei der Ski-WM 2025

Ansonsten haben aber auch einige andere Fahrer Chancen auf Edelmetall im deutschen Team. Da ist etwa Kira Weidle-Winkelmann in Super-G und Abfahrt.

Lena Dürr und Linus Straßer sind im Slalom in jedem Rennen Mitfavoriten. Dürr hatte sich vor zwei Jahren immerhin die Bronzemedaille gesichert – und gewann wie Straßer Olympia-Silber 2022 mit der Mannschaft. Die Team-Events liegen den Deutschen ohnehin – und könnten auch wieder zu Medaillentagen werden.

Das komplette Programm der Alpinen Ski-WM 2025 mit den Favoriten