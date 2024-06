3. Liga? Würzburger Kickers vor entscheidendem Aufstiegsspiel

Zum Abschluss einer langen Saison können sich die Würzburger Kickers am Sonntag (Anstoß 13.30 Uhr) mit dem Aufstieg in die 3. Liga belohnen. Der erste Schritt ist gemacht: Das Hinspiel gegen Hannover 96 II konnte der Regionalligist vor 10.000 Zuschauern verdient mit 1:0 gewinnen.

Dieser Freistoß von Ivan Franjic machte den Unterschied. Schon während der Saison war der Mittelfeldstratege mit dem feinen Fuß einer der besten Rothosen: "Ich hab fast 60 Scorerpunkte in zwei Jahren und natürlich hat man dann das Selbstbewusstsein, um dann da hinzugehen und den einfach zu nehmen. Da fehlt es nicht dran".

Entscheidung vor großer Kulisse

Mit dem Sieg im Rücken war die Stimmung beim Abschluss-Training gut. Allerdings wartet in Hannover eine Bundesliga-Kulisse auf die Unterfranken: "Die Spieler wissen, dass da ein paar Zuschauer kommen. Ob es jetzt am Ende 10.000 sind wie bei uns oder 20.000. Ich glaube, das macht am Ende nichts aus", sagt Kickers-Coach Marco Wildersinn. Denn "es geht darum, einfach die Dinge gut auf den Platz zu kriegen, die wir vorher besprechen. In den Situationen natürlich auch cool zu sein, aufs Spiel fokussiert zu sein, das auszublenden." Er sehe "da kein Problem".

Die Kickers wollen den Aufstieg zudem schon in der regulären Spielzeit perfekt machen. Wildersinn ist optimistisch und hat seine Akteure kein Elfmeterschießen üben lassen.