Aufstiegsspiele zur 3. Liga: Würzburger Kickers sind bereit

Die Würzburger Kickers oder die zweite Mannschaft von Hannover 96 - nur eine dieser beiden Mannschaften können den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga schaffen. Würzburgs Trainer Marco Wildersinn erwartet zwei ausgeglichene Duelle.

Kickers-Trainer Wildersinn erwartet Duell auf Augenhöhe

"Am Ende entscheidet natürlich ein Stück weit auch die Tagesform und wie man mit der Situation umgeht", so der Coach des souveränen Meisters der Regionalliga Bayern vor Spiel eins am Mittwoch (19 Uhr) in Würzburg.

Nicht ganz so deutlich machte Hannover 96 II die Meisterschaft in der Regionalliga Nord klar. Nach Alemannia Aachen, dem VfB Stuttgart II und Energie Cottbus kämpfen die Kickers und 96 nun um den letzten freien Platz in der 3. Liga: "Natürlich braucht auch, wer gewinnen will, das nötige Spielglück. Deshalb sage ich: Es gibt keinen klaren Favoriten, sondern es werden Spiele auf Augenhöhe sein."

Verlorenes Landespokalfinale kein Stimmungskiller

Beide Teams dürften dabei auf ihre starke Offensivabteilung setzen. Würzburg erzielte 79 Saisontore, Hannover sogar noch elf mehr. Die Fans dürfen sich wohl auf schöne Spiele und ein offenes Visier bei beiden Teams freuen.

Das verlorene Landespokalfinale der Kickers gegen den FC Ingolstadt ist jedenfalls verdaut und trübt die Vorfreude auf die Aufstiegsspiele nicht: "Wir haben sehr viele Chancen herausgespielt und hatten sehr gute Phasen, wo wir den Gegner auch kontrolliert haben", so Wildersinn. "Insgesamt war das eine runde Leistung. Dieses Gefühl nehmen wir mit."