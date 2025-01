Fürth für mutigen Auftritt in Unterzahl nicht belohnt

Ab der 32. Spielminute spielte die SpVgg Greuther Fürth in Münster in Unterzahl und verteidigte knapp 60 Minuten lang ein 1:1. Doch in der Nachspielzeit machte Münsters Joshua Mees alle Hoffnungen der Franken auf einen Punktgewinn zunichte. Die Preußen rückten durch das 2:1 (1:1) in der Tabelle damit bis auf einen Zähler ans Kleeblatt heran. Nun droht dem Team von Trainer Jan Siewert der Abstiegskampf.

SpVgg Greuther Fürth legt erst nach Rückstand zu

Die Preußen starteten mutig ins Spiel und erarbeiteten sich schnell die ersten Torchancen. Etienne Amenyido (5.) verpasste noch die Führung, kurz danach klingelte es dann aber schon im Tor der Fürther, bei denen Winter-Neuzugang Felix Klaus sein Debüt feierte: Bei einem Konter war die Hintermannschaft der Franken noch nicht sortiert, und so konnte Jano ter Horst mit einer Flanke Joshua Mees bedienen, der aus sechs Metern zum 1:0 einköpfte (10.).

Die Gäste waren nun wach und wurden stärker: Torjäger Noel Futkeu und Sacha Bansé zielten zunächst nicht genau genug. Nach einem Abseitstor der Münsteraner (24.) durfte das Kleeblatt dann doch jubeln: Ein Freistoß von Klaus landete irgendwie bei Nico Gießelmann, der im Sprung sehenswert mit der Innenseite einschob.

Gelb-Rot für Asta - Eine Stunde in Unterzahl

Vorteil Fürth? Nicht lange. Simon Asta leistete sich ein grobes Foul. Und da er zuvor schon verwarnt war, zog Schiedsrichter Nicolas Winter folgerichtig die Ampelkarte (32.). Die SpVgg nun also nur noch zu zehnt. Zu allem Überfluss musste Torwart Nils Körber zur Pause verletzungsbedingt paassen, für ihn ging Moritz Schulze zwischen die Pfosten.

Doch die Gäste blieben mutig. Auf der anderen Seite suchte der SC Preußen sein Heil in der Offensive. Die Chancen verpufften jedoch zunächst, und die SpVgg blieb bei Kontern gefährlich. Je länger die Partie dauerte, desto stärker drängten die Preußen auf den Siegtreffer. Torge Paetow schweiterte in der 79. Minute noch. Doch in der Nachspielzeit schraubte sich Mees nach einem Freistoß am höchsten und sorgte mit seinem Doppelpack für den unglücklichen K.o. der Fürther.