Wintersport-Ticker: Biathletin Voigt in Ruhpolding dabei

10.15 Uhr: Biathletin Voigt in Ruhpolding wieder dabei

Biathletin Vanessa Voigt wird nach ihren gesundheitlichen Problemen beim Heimweltcup in Ruhpolding wieder am Start sein. "Sie hat zuhause intensiv trainiert. Sie wird am Abend anreisen und im Einzel starten. Es sieht gut aus bei ihr", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling am Dienstag.

Trotz der Genesung erwartet Bitterling von Voigt "keine Wunderdinge". Er denke, "dass sie ein paar Wettkämpfe brauchen wird, um wieder reinzukommen". Dass sie am Donnerstag im Einzelrennen einsteigt, findet er "gut, weil Vanessa gut schießt". Als Ersatz für Ruhpolding hatte der Deutsche Skiverband vorsichtshalber Marlene Fichtner nominiert.

Zudem wird Stefanie Scherer zum ersten Mal seit der Saison 2019/20 und zum zweiten Mal überhaupt ein Weltcup-Rennen bestreiten. Sie ersetzt Julia Kink, die eine Pause einlegen wird.

Bei den Männern kehren Roman Rees und David Zobel dank ihrer ordentlichen Leistungen im zweitklassigen IBU-Cup zurück. Der 31-jährige Rees kam aufgrund gesundheitlicher Probleme in der Vorbereitung in dieser Saison bislang nicht im Weltcup zum Einsatz, Zobel hatte seinen Platz nach dem Auftakt im finnischen Kontiolahti verloren. Weichen müssen indes Philipp Horn und Simon Kaiser, die als Reservisten nachrücken könnten.