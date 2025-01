Jahn Regensburg findet kein Mittel gegen Hannover 96

Mit zwei Neuzugängen in der ersten Elf starte Jahn Regensburg mit Elan in die Rückrunde der 2. Bundesliga. Doch in den seltenen Fällen, in denen die Oberpfälzer den Weg durch die stabile Defensive von Hannover 96 fanden, war der Jahn im Abschluss zu unpräzise. Beim 0:1 (0:1) war der auffällige Jessic Ngankam spielentscheidend. Noah Ganaus verpasste kurz vor Schluss die Chance zum Ausgleich, so bleibt Regensburg mit 11 Punkten Letzter.

Die erste Chance der Partie hatte Regensburg. Erst traf Eric Hottmann in der 13. Minute den Außenpfosten und dann scheiterte Neuzugang Sargis Adamyan in der 22. Minute. Der Ex-Kölner ergatterte einen weiten Schlag und hämmerte den Ball aufs Tor von Ron-Robert Zieler, der stark parierte.

Comeback von André Breitenreiter

André Breitenreiter gab nach 2183 Tagen sein Comeback als Trainer bei Bei Hannover 96. Vor der Winterpause hatten die Niedersachsen nur einen Sieg in sechs Spielen verbucht, was Stefan Leitl kurz nach Weihnachten überraschend den Job gekostet hatte.

In der 35. Minute konnte der ehemalige Aufstiegscoach dank Jessic Ngankam jubeln. Ein Standard ermöglichte die Führung für Hannover: Enzo Leopolds Flanke verlängerte Hyun-Ju Lee zu Ngankam, der zum etwas überraschenden 1:0 traf. Die Führung zeigte Wirkung in einem bis dato ausgeglichenen Spiel.

Jahn Regensburg ist zu selten gefährlich

In der zweiten Hälfte versuchten die Gastgeber ohne den verletzten Kapitän Andreas Geipl viel. Es fehlte den Oberpfälzern gegen die beste Defensive der 2. Liga jedoch meist an Passgenauigkeit, den Mitteln im Offensivspiel - und auch am Schussglück. So in der 89. Minute, als Noah Ganaus nur Pfosten anstatt zum Ausgleich traf.

Am Ende feierte Hannover 96 erst den zweiten Auswärtserfolg der Saison, und der Jahn bleibt nach nur einem Dreier aus den letzten sieben Spielen Schlusslicht.