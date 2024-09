120 Langdistanztriathlons: Jonas Deichmanns unglaublicher Rekord

Es ist schon dunkel als Jonas Deichmann am Donnerstagabend durch das Zieltor des Challenge Roth im Rother Stadtgarten läuft. Zum 120. Mal. Viele Menschen sind nach Roth gekommen, um den Extremsportler zu bejubeln – und noch mehr sind mit ihm die letzten Kilometer seiner "Challenge 120" gelaufen. "Das ist unglaublich. Diese Stimmung hier in Roth. Es ist zu Recht die Heimat des Triathlons", sagt Deichmann.

"Man muss es bedingungslos wollen"

Seit Anfang Mai ist Jonas Deichmann im Landkreis Roth unterwegs. Seit 120 Tagen täglich 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Das ist nicht nur ein Weltrekord, sondern auch eine Höchstleistung für Körper und Geist. "So ein Projekt muss man bedingungslos wollen. Zu 100 Prozent. Man muss jeden Morgen aufstehen und dahinter einen Sinn sehen", erklärt Deichmann.

Grenzen des Körpers ausloten

Jonas Deichmann ist Abenteurer und Extremsportler. Die "Challenge 120" ist nicht sein erstes abenteuerliches Projekt. Der 37-Jährige hat die USA mit dem Rad durchquert und ist wieder zurückgelaufen. Zuletzt hat er einen Triathlon um die Welt gemacht. Nun 120 Langdistanztriathlons im Landkreis Roth.

Dass das, was er macht, ein wenig verrückt ist, findet Deichmann eigentlich nicht. Er macht es, weil er es kann, sagt er. Dabei geht es in erster Linie nicht um den Rekord. Davon hat er schon mehrere. Doch der Weltrekord mit den meisten Langdistanzen ist für Deichmann dann doch ein Besonderer. "Langdistanz ist die Königsdisziplin im Ausdauersport", sagt er.

Abenteuer liegen in der Familie

Das mit den Abenteuern liegt in der Familie, erzählt Deichmann im Interview bei Blickpunkt Sport. Sein Opa sei Schlangenfänger in Afrika gewesen. Die Familienurlaube der Deichmanns gingen auch nie ins Hotel, sondern eher mit dem Zelt an den Strand, erzählt Jonas Vater und Manager, Sammy Deichmann.

Nachdem Jonas seinen Master in Betriebswirtschaft hatte, hat er erst einmal im Büro gearbeitet. Aber lange hat es ihn nicht am Schreibtisch gehalten. "Wenn man einmal damit anfängt, dann kann man nicht mehr im Büro sitzen", sagt Sammy Deichmann.

Kein Händeschütteln

Für Jonas ist die "Challenge 120" nach eigenen Angaben seine bisher härteste Aufgabe. "Ich bewege mich am Rande dessen, was möglich ist", sagt Deichmann. Ohne sein Team hätte er die Herausforderung nicht geschafft. Sie hätten sich um alles gekümmert, sodass er sich rein auf die sportliche Leistung konzentrieren konnte.

Bei den Deichmanns bekommen alle ein freundliches Grinsen. Händeschütteln und Umarmungen waren während des ganzen Projektes tabu. Zu groß war die Gefahr, dass Jonas Deichmann sich erkältet. Und tatsächlich hatte er nur einmal ernsthaft mit Erkältungssymptomen zu kämpfen.

Deichmann der Optimist

Jonas ist Optimist. "Geil wird's", meint er, wenn er startet. "Ich bin frisch und munter", hört man ihn sagen. Und statt zum Marathon startet er zu einem "Läufchen". Dann klinge das gar nicht mehr so groß. Das funktioniert, ist Deichmann überzeugt.

Wenn Deichmann diese Dinge erzählt, klingt es nur selbstverständlich und logisch, dass er solche extremen Herausforderungen wie 120 Langdistanzen schaffen kann. Deichmann kennt sich, seinen Körper und seine hohe Leistungsfähigkeit. Deichmann ist bodenständig. Er begegnet den Menschen auf Augenhöhe und schafft es so, sie mit seiner positiven Art zum Sport zu bewegen. Auch wenn es bei den meisten nicht gleich ein Langdistanztriathlon ist.

Neues Projekt bereits im Kopf

Nach den 120 Langdistanztriathlons macht Jonas Deichmann aber nun erst einmal Urlaub. Im November soll ein Buch erscheinen. Titel: "Weil ich es kann". Eine Dokumentation ist ebenfalls geplant. Ein neues Abenteuer hat Jonas Deichmann auch schon im Kopf. Was es genau ist, will das Team Deichmann noch nicht verraten. Mit Sicherheit wird es aber wieder ein außergewöhnliches und vielleicht auch ein wenig verrücktes Projekt werden.